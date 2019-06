Fermi tutti! Allora qualcosa di buono, evidentemente, lo scandalo Caltagirone, lo ha generato… Incredibile ma vero, Pamela Prati, forse, ha ritrovato l’amore (e non di certo finto, come l’ultimo). Questa volta tocca all’ex fidanzato Francesco Cordova aggiungere sale ad una ferita ancora aperta. L’imprenditore napoletano lancia un appello a Pamela “torna da me, mi manchi”. Francesco Cordova, ex fidanzato di Pamela Prati tra il 2010 ed il 2016, ha approfittato della vicenda Mark Caltagirone, e nel caos più totale ha pensato bene di correre ancora una volta tra le braccia dell’ex showgirl.

L’uomo, classe 1982, si è confessato ad un giornale di gossip lanciando un appello disperato all’ex ragazza. All’inizio racconta dei loro primi appuntamenti:” Ci siamo conosciuti in discoteca nel 2010, un vero colpo di fulmine. Nel buio ho visto i suoi occhi brillare e mi sono avvicinato: non l’avevo riconosciuta subito. All’inizio siamo usciti sempre in tre, io, lei e la sorella, perché giustamente non si fidava. Poi pian piano ci siamo conosciuti e amati molto, contro tutto e tutti”. (Continua dopo la foto)









La domanda sorge spontanea: è in cerca di visibilità oppure è ancora davvero innamorato? Trasportato dall’entusiasmo si lascia andare: “Pamela, torna da me: chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io. Tu lo sai… Ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una vittima di una situazione più grande di te e della cattiveria delle persone”. (Continua dopo le foto)









Non sappiamo poi molto su di loro. Ed è l’imprenditore che si lascia sfuggire anche qualche pettegolezzo sulla relazione: “Non convivevamo ma stavamo spesso insieme, tre o quattro volte a settimana e pur mantenendo ognuno la propria libertà. Poi il sentimento è cambiato: abbiamo vissuto un periodo difficile e lei è entrata al ‘Gf Vip’. (Continua dopo la foto)



Ci siamo lasciati perché non c’era più passione, ma ora è passato del tempo…Siamo entrambi cambiati“. Ora sta tutto nelle mani sapienti di Pamela: che vuol fare, continuare ad inseguire un uomo immaginario oppure vuole finire tra le braccia di uno “vero”? A posteri l’ardua sentenza ( o alle sue agenti).

