“Con lei!”. Andrea Damante: notte di fuoco con l’ex (sexy) corteggiatrice

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si è definitivamente conclusa. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne sembra aver ritrovato l’amore accanto al pilota Andrea Iannone, anche se i due non hanno proprio ufficializzato la cosa. Il tentativo della ragazza di riprovare a ricostruire un rapporto d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne pare non aver funzionato e come confessato dallo stesso dj, pare che a lasciarlo sia stata proprio la bella influencer.

L’ormai ex coppia si è conosciuta nel programma Mediaset “Uomini e Donne” e agli inizi l’amore sembrava indissolubile. Poi col passare del tempo qualcosa è andato storto, come sottolineato dall’influencer durante “Conferenza Agorà”: “Arrivavamo entrambi da una piccola realtà poi siamo diventati famosi e tutto si è complicato. Non mi sarei mai immaginata che i social potessero far parte della mia vita in maniera così insistente. Inizialmente ero fuori da questo mondo, ora è il mio lavoro”. (Continua a leggere dopo la foto)









La donna ha rivelato che con lui si sarebbe dovuta sposare, se poi non fosse finita molto male. Nel fare questa rivelazione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha alzato la mano facendo il gesto delle corna, facendo così intendere che il loro rapporto sia terminato proprio a causa di un tradimento da parte di lui. Le voci di un probabile tradimento del dj si erano già sparse da lungo tempo, ma mai la De Lellis lo aveva ammesso davanti a tutti. (Continua a leggere dopo la foto)





Se da un lato lei sta trascorrendo delle giornate in compagnia dell’ex di Belen, anche il ‘Dama’ sembra essersi consolato con una delle ex tentatrici di Temptation Island. Come riportato dal settimanale ‘Chi’, mentre Giulia De Lellis si trovava in Spagna per la Moto GP con Iannone, l’ex tronista avrebbe invece passato una serata al ‘Mamacita’ di Milano, in un concerto all’aperto. Secondo quanto riferito dal settimanale in questione, dopo l’evento l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe trascorso la serata a casa sua in compagnia dell’ex tentatrice Barbara Fumagalli. (Continua a leggere dopo la foto)





La ragazza fu anche una delle ex corteggiatrici di Andrea Cerioli durante il suo ultimo trono. L’uomo, che negli scorsi giorni aveva riferito di aver sofferto molto per la rottura con la sua ex Giulia, pare stia ricominciando a ricostruire la sua vita, così proprio come la sua ex compagna. I fan dell’ex coppia di Uomini e Donne sembrano ormai aver abbandonato il pensiero di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

