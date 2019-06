“Un calvario durato un anno”. Nicolò Brigante confessa: la vita dopo il trono di UeD

Ad un anno dalla fine del suo Trono a Uomini e Donne, Nicolò Brigante è pronto a tornare in televisione. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, l’ex tronista siciliano ha rivelato che è in trattative per partecipare ad un programma tv. Quello che colpisce di più nella sua intervista al settimanale DiPiùTv è la sua confessione dolorosa riguardo al passato, quando sognava di fare il calciatore.

Ci è andato vicino, poi quando ha dovuto accantonare il sogno per sempre. Per Nicolò, che sognava di diventare un famoso calciatore è stato un vero dramma. "Mi è venuta sul piede una verruca e mi sono dovuto operare". L'intervento non è riuscito e ha rischiato di non poter più camminare. "Dopo ci sono state delle complicanze. L'inizio di un calvario durato un anno. Temevo che non sarei più tornato a camminare". Come ha confessato al settimanale DiPiùTv la sua storia con Virginia Stablum è naufragata molto presto.









"Tutto sembrava magico con lei, poi abbiamo fatto i conti la realtà: non avevamo nulla in comune e così ci siamo detti addio". Dopo di lei ha avuta un'altra relazione sentimentale molto importante che non è durata a lungo. Oggi Nicolò Brigante è ancora single: dopo la storia finita male con Virginia Stablum il 24enne non ha più ritrovato l'amore. "Sono in attesa della ragazza giusta", ha ammesso Nicolò, che ha lasciato la sua ex corteggiatrice per via dell'incompatibilità caratteriale.





“Dopo Uomini e Donne ho preferito dedicarmi ad altre cose ma non ho chiuso nessuna porta. – ha raccontato ancora – Tanto che presto potrei tornare sul piccolo schermo. Sono in trattativa per un progetto molto importante. E sto facendo di tutto per farmi trovare in perfetta forma, perché ci tengo a fare bella figura”, ha rivelato Nicolò Brigante alla rivista edita da Cairo Editore.

Il giovane lavora oggi come web influencer ed è proprietario di due start up: una è un'azienda di abbigliamento mentre l'altra si occupa di prodotti biologici siciliani. Negli utlimi tempi ha fatto discutere la fine dell'amicizia con Nilufar Addati. Stando a quanto si apprende da alcune recenti dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista, i due ex volti di Uomini e Donne avrebbero messo fine alla loro amicizia esattamente un anno fa, a poche settimane dalla conclusione del loro percorso nel dating show.





Secondo quanto rivelato da Nicolò Brigante, Nilufar Addati avrebbe preso le distanze da lui a causa di quel week end in compagnia del suo ex fidanzato, Stefano Guglielmini: “Dopo la brusca chiusura del loro rapporto, Nilufar – spiega l’ex tronista di Uomini e Donne – evidentemente, si aspettava che di riflesso, per via del percorso condiviso insieme, non mi avvicinassi a questa persona. Ma solitamente – continua – non sono abituato a girare dove va il vento né a lasciarmi influenzare dagli altri nel mio modo di condurre i rapporti”.

