Gianmarco ed Erica, scatta il bacio dopo il GF. Fan in delirio: “Siete stupendi!”

È scattato il bacio tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. L’ex gieffino ha postato un filmato divertente su Instagram che lo ritrae assieme alla ragazza, una delle sue ex compagne d’avventura nella casa del Grande Fratello. I due hanno instaurato un bellissimo rapporto di complicità e hanno semplicemente commentato il filmato del bacio con “Adoro! Le vere risate”. Dopo tre mesi reclusi nella Casa, è giunto il momento di godersi un po’ di allegria.

Una volta usciti dalla casa più spiata dagli italiani il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne e la commessa fiorentina sono diventati sempre più complici. Visto quanto accaduto nel corso del reality in molti hanno pensato ad un legame di ‘amicizia’ sempre più solido. (Continua a leggere dopo la foto)









Gianmarco ed Erica si sono prima esibiti in un esilarante balletto e poi si sono avvicinati l’uno all’altro scambiandosi un bacio appassionato. i followers di Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte sembrano non avere dubbi sul feeling speciale che si è instaurato tra i due giovani. “Lo sapevo che finivate così” – ha scritto una fan del ventiduenne. Altri, invece, hanno invitato i due ex protagonisti del Grande Fratello ad uscire allo scoperto. (Continua a leggere dopo la foto)





“Siete seri? Perché io vi adoro”. “Ma quanto siete belli?? lo sapevo! Vi adorooooo”, “Lo sapevooooooo….siete stupendi”, “Raga che ship…Pellicano e Bebecita”, “Ohhh che belli finalmente insieme lo sapevo” e moltissimi altri simili. Sono arrivati anche i commenti di Luca Onestini, che si è limitato a scrivere un simpatico “Biricchini!” e la fidanzata Ivana Mrazova, che ha commentato, così: “Sempre sul pizzu”.

Nella casa del Grande Fratello Erica si era avvicinata, e molto, a Gaetano Arena ma la love story sembra non sia decollata una volta terminato il reality. (Continua a leggere dopo la foto)





Dall’altra parte c’erano Gianmarco Onestini e Ivana Icardi, che non aveva nascosto l’attrazione nei confronti del fratello dell’ex tronista e concorrente del Grande Fratello Vip e, una volta uscita dalla porta rossa, aveva lasciato il fidanzato. Ora, però, Gianmarco sembra essere sempre più complice con Erica.

