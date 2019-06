8 mesi fa lasciò il trono di UeD senza dare spiegazioni: come ritroviamo Mara Fasone

Mara Fasone ha lasciato il Trono Classico di Uomini e Donne nel novembre del 2018. L’ex tronista aveva deciso di interrompere bruscamente il suo percorso nello studio del dating show. Maria De Filippi aveva annunciato che la siciliana aveva preferito chiamare la redazione per avvisarla della sua scelta, senza però voler tornare in studio a dare spiegazioni ai telespettatori.

Nel corso delle registrazioni, la donna era finita spesso sotto accusa a causa del rapporto che i suoi genitori avevano ancora con il suo ex fidanzato. Erano in tanti, Gianni Sperti compreso, a credere che la Fasone stesse prendendo in giro tutti. Mara aveva raccontato che all’interno del contesto televisivo di Uomini e donne si era sempre sentita un po’ a disagio, complici i costanti attacchi che aveva subito da parte di svariate persone, compresa la sua collega tronista, che non era stata per niente tenera nei suoi confronti. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma la goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata stata quella in cui Mara Fasone si era sentita toccata nei suoi affetti personali. Gianni Sperti aveva tirato in ballo anche la famiglia di Mara, rivelando pubblicamente che, all’epoca, i genitori starebbero stati ancora in contatto con il suo ex fidanzato. L’aver tirato in ballo i suoi genitori aveva fatto scoppiare Mara, la quale aveva ammesso al magazine di Uomini e donne di non aver sopportato questa situazione, dato che lei è sempre stata molto chiara e schietta con la redazione e non aveva mai nascosto nulla. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma che fine ha fatto Mara? A sette mesi dall’addio al trono di Uomini e Donne l’ex tronista ha voluto raccontare qualcosa di più sulla sua vita privata e smentire delle voci che si rincorrono ormai da tempo su un suo ipotetico fidanzato. Su Instagram, Mara Fasone ha pubblicato un messaggio che ha fugato qualsiasi dubbio: “Abbiate accortezza nell’accogliere le attenzioni, non sempre ogni fiore è un segno d’amore… Attenzione donne”, spiegando di non aver nessun fidanzato e di essere felicemente single. (Continua a leggere dopo la foto)





Recentemente l’ex tronista aveva fatto chiacchierare per un commento fatto su un amore appena sbocciato, quello di Teresa Langella (sua collega sul trono) e Andrea Dal Corso. “Che dirvi, è una domanda che mi fate frequentemente, io tifo per l’amore, l’amore quello vero, quello con rispetto… però se loro sono felici!”, aveva scritto la giovane, che con Teresa Langella non era mai andata d’accordo.

“Spari solo min…ate”. Francesca De André non la passa liscia e viene asfaltata