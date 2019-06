“Spari solo min…ate”. Francesca De André non la passa liscia e viene asfaltata

Francesca De André è stato e continua ad essere uno dei personaggi più controversi del momento. Protagonista indiscussa del Grande Fratello 16 per le sue vicende amorose e per il suo carattere forte che l’ha portata a liti anche molto pesanti all’interno della casa, la nipote del grande Fabrizio De André continua a tenere banco in tv e sui social e soprattutto a dividere il pubblico.

Ha parlato del suo carattere, che non è proprio semplice da gestire: al Grande Fratello è stata infatti protagonista di litigi furibondi con Gennaro Lillio, Mila Suarez, Martina Nasoni, Michael Terlizzi. Tanti sono i detrattori di Francesca De André tra il pubblico che in questi mesi l’ha potuta conoscere all’interno delle mura della casa del Grande Fratello, visto il suo carattere spesso aggressivo e molto esuberante. Così, poche ore fa la figlia di Cristiano De André, che prima del reality l’ha diffidata a non parlare delle questioni di famiglia davanti al pubblico di Barbara D’Urso, ha pubblicato un post su Instagram, nel quale si è lasciata andare a un duro sfogo. (Continua a leggere dopo la foto)









‘Avrò anche un carattere del c***o, ma il cuore che ho io, voi ve lo sognate’, ha scritto, inserendo poi una serie di hashtag da cui si capisce che il suo riferimento è a chi la giudica senza conoscerla a fondo. ‘Chi mi ama mi segue’, ha concluso. Messaggio chiuso con una serie di hashtag posti alla fine della frase: “#achigiudica #tantecarecose e #salutiacasa #chimiamamisegua #viamoancheio”. (Continua a leggere dopo la foto)





E neanche a dirlo i suoi follower non hanno perso occasione per attaccarla. “Per i tuoi gesti e per le tue parole eri da squalifica immediata”; “Ma quale cuore? Ti vanti da sola? I complimenti si ricevono”; “Tranquilla… te la canti e te la suoni!”; “Il carattere del c…o non ti autorizza a trattare male gli altri”; “Ma stai zitta! Non sei stufa di sparare solo min…ate? Ti descrivi sempre come quella che non sei”. (Continua a leggere dopo la foto)





‘Tu non hai affatto un cuore’, le ha scritto qualcuno. ‘Devi curarti da un medico’, le ha detto qualcun altro, dicendole che è una pazza con un barboncino accanto. Il riferimento è chiaramente a Gennaro, accusato da molti di essere troppo accondiscendente nei confronti della fidanzata, tanto che secondo alcune voci Francesca non piacerebbe affatto neanche alla mamma di Gennaro.

