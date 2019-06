Andrea e Beatrice, marito e figlia di Giusy Ferreri. Mai visti? Le foto di famiglia

È la regina dei tormentoni estivi ma Giusy Ferreri, affermata artista da ormai 11 anni, mantiene i piedi ben piantati a terra. Anche quest’anno il suo pezzo, Jambo, farà ballare tutta l’Italia. Ma il suo successo più importante lo ha dato alla luce poco meno di due anni fa con la nascita di Beatrice, la primogenita avuta dalla felice storia d’amore con il suo compagno Andrea Bonomo.

Lui non è un volto noto del jet set, ma svolge una professione parecchio distante dai caldi riflettori della popolarità. Amante della musica esattamente come la mamma, Beatrice è riuscita a maturare il carattere della cantante come racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. "Il passare del tempo ti consente di confrontarti meglio con certe situazioni. Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso. Mi rivedo abbastanza in lei, ero scherzosa come lei (da piccola, ndr) ma anche dispettosa e possessiva".









E ancora: "All'asilo a un certo punto non mi volevano più. Per questo motivo, alle elementari mi hanno iscritto nella classe con la maestra più severa. Abbiamo imparato a conoscere Giusy nel 2008 nella prima edizione di X Factor, un'altra delle esperienze mai cancellate: "I ricordi legati a X Factor sono bellissimi perché è tutto partito da lì, da quando entrai alla settima puntata dove venni notata da Simona Ventura e Cristiano Malglioglio. Con Simona ci sentiamo ancora".





Tanti i progetti realizzati e da realizzare: "Mi piacerebbe ampliare i live, propormi in grandi spazi per arrivare a più gente possibile con dei tour importanti". Andrea Bonomo è un geometra, classe 1979. Originario di Abbiategrasso, vive con la sua famiglia, compagna e figlia, a Vigevano. Coetaneo di Giusy Ferreri, ha sempre fatto parte della vita dell'artista in modo complice ma molto, molto discreto. Con una fidanzata speciale come Giusy Ferreri, la vita privata di Andrea Bonomo non poteva che finire, giocoforza, sotto la lente del gossip. I due si sono conosciuti nel 2008, quando la cantante non era ancora balzata agli onori della fama e si apprestava a fare il suo ingresso a X Factor.





Visualizza questo post su Instagram #Neipannidiunamanager #Bebemanagerversion 😅😅😂😂💪🏻💪🏻 #Love ❤️ Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial) in data: 10 Gen 2019 alle ore 7:36 PST

Della longevità della loro relazione aveva parlato apertamente l’artista, ai microfoni del settimanale Oggi, con un ritratto dolcissimo di questo amore: “Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 9 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce“.

