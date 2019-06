Il fidanzato di Sara Tommasi esiste davvero: ecco chi è Angelo Guidarelli

Angelo Guidarelli è un nome che per qualche giorno è stato accostato a quello di Mark Caltagirone, il promesso sposo di Pamela Prati che si è scoperto non essere mai esistito. Nelle ultime settimane c’è stato un gran chiacchierare attorno alla gravidanza della showgirl, chiacchierare che ha riportato a galla alcuni episodi spiacevoli di cui Sara Tommasi è stata protagonista.

Il timore di molti è stato che anche il promesso sposo di Sara Tommasi non esistesse e che la ragazza fosse stata vittima di raggiro. Ma Angelo Guidarelli esiste, abita a Terni come Sara e non ha alcun problema a farsi fotografare assieme alla sua fidanzata. Sara Tommasi in effetti non si era mai presentata in compagnia del suo "lui" pubblicamente.









E questo ha fatto montare i dubbi sulla reale esistenza di Angelo. A smontare tutte le teorie di complotto ci ha pensato il settimanale di gossip Spy. In un post pubblicato su Instagram si legge: "Nessun nuovo caso Mark Caltagirone all'orizzonte. Il promesso sposo di Sara Tommasi esiste davvero e non è un fantasma: i dubbi sulla sua esistenza sono stati sollevati nel fine settimana sui social. Invece Spy vi conferma che il fidanzato esiste: si chiama Angelo Guiderelli ed è nato a Terni il 23 agosto 1964. Altro che fantasma!".





Sara Tommasi che ha iniziato una promettente carriera come showgirl diversi anni fa è diventata tristemente famosa per il suo coinvolgimento sentimentale e lavorativo con Andrea Dipré, il sedicente critico d'arte diventato famoso per i propri eccessi a base di sostanze stupefacenti e video di dubbio gusto che spesso avevano per protagonista proprio la Tommasi.





Dopo essersi liberata dalla pessima influenza di Dipré e aver risolto i propri problemi di salute mentale, Sara Tommai è tornata a vivere una vita da ragazza normale e condividendo spesso attraverso i social i propri progressi. I due si sono conosciuto quattro anni fa in un ristorante e da allora hanno costruito un rapporto che non si è mai interrotto e che presto sarà coronato dalla nascita di un figlio.

