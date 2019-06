Karina Cascella, ex protaginsta di Uomini e Donne e ora opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, è molto attiva sui social network. E ha da poco festeggiato il traguardo del milione di follower su Instagram. Lo ha fatto pubblicando una foto insieme a Ginevra, la figlia avuta dall’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci. A immortalare mamma e figlia, in posa davanti a una piscina allestita per l’occasione con petali rossi, è stata Alessandra Gallocchio, attuale compagna di Angelucci. A corredo dello scatto una lunga dedica per ringraziare i follower.

“La prima volta che ho ‘messo piede in tv’ avevo 22 anni – ha scritto Karina – Ero talmente emozionata che a stento riuscivo a proferire parola… poi con il passare del tempo ho parlato… (a volte pure troppo). Mi sono confrontata sempre con tantissime persone sia dentro che fuori dalla tv, e da quando ci sono i social ancora di più, quotidianamente tra l’altro, e mi accorgo che divido, ma che in percentuale fortunatamente, sono più le persone che mi apprezzano per quella che sono e che hanno imparato a conoscermi e a conoscere la ‘mia verità”’. (Continua dopo la foto)









E poi ha concluso: “Non so se tra voi mi amate tutti (non credo) ma so che siete un MILIONE, un milione di persone che sono qui con me e che nel bene e nel male, mi accompagnano in questo percorso e posso promettervi una cosa. Sarò sempre e fino in fondo me stessa, cercando solo di migliorare senza mai stravolgere i miei principi – conclude infine Karina – GRAZIE, GRAZIE DI ESSERCI”. (Continua dopo la foto)





Come molte vip, anche Karina aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram, ma una delle ultime foto ha fatto preoccupare parecchio i suoi fan. L’ex opinionista di Uomini e Donne si è infatti mostrata in costume da bagno ma agli utenti più attenti non è sfuggito un particolare. Il bikini mette in mostra il prosperoso seno di Karina e più di qualcuno le ha chiesto se avesse un problema al seno destro. (Continua dopo foto e post)







Per alcuni, infatti, il seno destro di Karina sembrerebbe deforme: “Ma hai per caso un problema al seno destro??? Sembra storto”, commenta qualche utente. Ma sono diversi i fan che si sono allarmati per il dettaglio della foto. La Cascella, però, è voluta subito intervenire a riguardo per tranquillizzarli. L’opinionista ha fatto sapere di non aver nessun problema al seno. È semplicemente il costume che, essendo troppo stretto, rende la forma del seno leggermente diversa dal normale. Ad ogni modo, lo scatto in questione ha ottenuto come sempre una marea di like e di commenti.

