Annarita Cipollari, la sorella maggiore di Tina (che nessuno conosce) ‘esce allo scoperto’

Tempi duri per Ambra Lombardi, nuova fidanzata di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello ed è scoppiato l’amore. Dopo la fine del reality show condotto da Barbara D’Urso i due hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente e di vivere la loro relazione alla luce del sole. La relazione è nata davanti alle telecamere del Grande Fratello 16, ma sin da subito ha sollevato perplessità e dubbi.

In molti sono convinti che l’ex inquilina siciliana abbia approfittato dei sentimenti dell’ex di Tina Cipollari per ottenere visibilità mediatica. Una di queste è la sorella della vulcanica opinionista, che ha svelato di non essere favorevole al legame, spiegando che anche il resto della famiglia – Tina e figli compresi – la penserebbero come lei. Annarita è una delle sorella della Cipollari e già in passato era intervenuta per parlare del rapporto fra la vamp e l’hairstylist. È nata nel 1957 a Viterbo, come la sorella. (Continua a leggere dopo la foto)









Lei è molto più grande della sorella Tina – classe 1965 -, e, a detta della sorella più piccola, i rapporti tra le due non sono mai stati idilliaci, anche se quando sono cresciuti questi sono migliorati. Nel 2016, Tina Cipollari aveva fatto pubblicare una lettera sul settimanale Di Più rivelando che la sorella sarebbe sempre stata gelosa di lei, del suo successo, e che è sempre vissuta nella sua ombra. Annarita Cipollari è tornata a parlare della famiglia della sorella e ha attaccato Ambra Lombardo che, secondo la sua opinione, starebbe sfruttando Kikò per avere successo. E sono stati tanti gli utenti del web che hanno notato la somiglianza con l’eterna nemica di Tina, Gemma Galgani. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ambra non mi piace per niente e quando Kiko è uscito dalla Casa gliel’ho detto chiaro e tondo – ha svelato Annarita, 53 anni, al settimanale Di Più -. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori”. “Ambra è chiaramente una calcolatrice e se lo dico io è perché mia sorella non se la sente di farlo pubblicamente – ha aggiunto a sorella di Tina, svelando anche cosa penserebbe la vamp di Uomini e Donne -. Certo, Tina si sente coinvolta perché vuole tutelare i suoi figli ma non vuole nemmeno mettere i bastoni tra le ruote nella nuova vita del suo ex marito”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Ma io non riesco a stare zitta, anche perché lui per me è come un fratello, e vederlo usato in quel modo non mi piace”. “Credo – ha concluso Annarita, la sorella dell’opinionista di Uomini e Donne – che sia lampante che con questa ragazza Kiko vorrebbe riappropriarsi di una felicità che ha perduto quando si è lasciato con mia sorella Tina. Ma lui ha bisogno di una altro tipo di donna, non di Ambra”.

