Daniele e Martina, l’accusa dopo il GF è pesantissima: “Cosa c’è dietro”. Ed è caos

A sorpresa, a conquistare il Grande Fratello 16 è stata Martina Nasoni, “la ragazza con il cuore di latta” cantanta da Irama nella canzone portata a Sanremo 2019, che ha trionfato con il 60% dei voti.

La gloria per la vittoria sì, ma anche un corposo premio di 100mila euro è arrivato a celebrare la concorrente che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato che spenderà per aiutare i suoi genitori.

“Aiuterò i miei genitori, li ripagherò in parte di tutti i sacrifici che hanno fatto per me”, ha raccontato la ragazza ancora perplessa sul suo futuro: “Non so ancora cosa ne verrà da questa vittoria. Ho fatto dei corsi di recitazione, vedremo se succederà qualcosa”, ha raccontato la ragazza. La sua storia è diventata ‘famosa’ ben prima di lei grazie al brano che Irama ha portato all’ultimo Festival di Sanremo. “Ho conosciuto Irama grazie a un amico comune, chiacchierando gli ho raccontato della mia cardiomiopatia ipertrofica per cui ho dovuto mettere un pacemaker, è una cosa privata ma che non mi sono mai vergognata di raccontare”, ha confidato Martina ripercorrendo il primo incontro con il cantante. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lui è rimasto colpito e ha messo la mia storia nella canzone, anche se il riferimento al padre violento per fortuna è solo una sua fantasia”, ha concluso. All’interno della casa del Grande Fratello Martina Nasoni ha intrecciato un rapporto molto stretto con Daniele Dal Moro. I due hanno iniziato a frequentarsi ma poco dopo il giovane ha deciso di troncare la ‘relazione’. A poche ore dalla vittoria di Martina, però, i due sono apparsi molto affiatati e adesso i telespettatori del Grande Fratello hanno lanciato una pesante accusa all’ex gieffino. Secondo alcuni follower, Daniele si sarebbe riavvicinato a Martina solo per il ricco montepremi che ha portato a casa. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sei montato perché sei figlio di un politico (Daniele è figlio di Gian Pietro Dal Moro esponente del Partito Democratico, ndr), ha vinto centomila euro e ora le stai attorno. Ridicolo, vai a zappare”, è solo uno dei commenti che si possono leggere sul suo account Instagram. Ma Daniele non ci sta e in una Instagram Story ha risposto a tono a chi lo accusa. “Se le rubo 100.000 € in realtà me ne restano 99.700 € perché per ora cene e benzina li pago io!”, ha scritto. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Ragazzi non vi preoccupate, ogni volta che leggo delle boiate mi faccio una risata, state tranquilli. Però ogni tanto (non sempre) ma ogni tanto nella vita far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuole far passare per una persona che non sei si chiama volersi bene. E io non mi sono voluto bene per troppo tempo. Sempre con rispetto anche se altri a te non lo portano. Ad ogni modo grazie a tutti voi che vi preoccupate per me e mi mostrate ogni giorno il vostro affetto. Siete unici”.

