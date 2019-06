Bouquet nero, tattoo obbligatorio ed eccessi a non finire: le nozze-show dei vip

Molti non hanno dubbi: è il matrimonio più eccentrico dell’anno. Stiamo parlando delle nozze di Sergio Ramos e Pilar Rubio. Il calciatore bandiera del Real Madrid e la bella presentatrice tv si sono giurati amore eterno nella cattedrale di Siviglia e, prima ancora di scendere nei dettagli, sono emblematiche le parole dello sposo: “Sono stato a tanti matrimoni – ha detto simpaticamente subito dopo la cerimonia – ma nessuno impressionante come il mio”.

I festeggiamenti, come riporta Oggi, sono poi proseguiti nella villa di lui. La coppia, una delle più glamour del calcio mondiale, è insieme da sette anni e, dopo tre figli (Sergio, Marco e Alejandro, ndr) ha deciso di pronunciare il fatidico sì. Pilar, sguardo magnetico e fisico da modella, ha indossato un abito firmato dallo stilista libanese Zuhair Murad e, dettaglio che ha lasciato davvero tutti stupiti, stringeva tra le mani un bouquet di rarissime calle nere. (Continua dopo la foto)









Nere anche le bomboniere, in granito. A proposito di tinte, alle invitate è stato severamente vietato di indossare i vestiti di colore bianco, rosa, rosso, arancione e verde. E tutti, per essere ammessi al matrimonio-show, dovevano esibire il tatto-trasferello di un unicorno. Per ‘tutti’ si intendono circa 400 ospiti, tra cui naturalmente moltissimi vip, compresi i compagni di squadra dello sposo e “rivali” di Atletico Madrid e Barcellona. (Continua dopo la foto)





Presenti alle nozze tanto attese di Sergio Ramos e la sua Pilar, che sono andate in scena domenica 16 giugno, anche Alvaro Morata e Alice Campello, Piqué e Shakira, Iker Casillas e Sara Carbonero, Zinedine e Veronique Zidane e David e Victoria Beckham (che sono stati acclamati come delle vere rockstar). Cristiano Ronaldo? No, non era in lista. Avrebbero dovuto invece suonare gli annunciati AC/DC, gruppo hard rock amato da Pilar, ma hanno dato forfait e al loro posto hanno fatto risuonare “The Final Countdown” (e le loro altre hit) gli Europe. (Continua dopo le foto)







Già diverse settimane prima del matrimonio si era vociferato infatti della presenza della band di Angus Young alle nozze (per un cachet di un milione di dollari). Ma la band, alle prese con il lavoro per un nuovo album figlio di una reunion non semplice, con il ritorno di Brian Johnson, alla fine pare non essere riuscita a organizzarsi. C’erano però giocolieri, mangiafuoco, una ruota panoramica e l’auto-scontro. Mentre a tavola, tra fiumi di champagne, spaghetti al tartufo, aragoste, code di rospo, hamburger di Kobe.

