Francesca De André gela Gennaro: “Le cose tra noi stanno così”

La vera vincitrice del Grande Fratello è lei. E che se ne dica, nessuno può negarlo. Nessuno come Francesca De André ha saputo cogliere il momento della ribalta e ritagliarsi un posto importante nell’estate del gossip italiana. La sua storia con Gennaro ha acceso gli animi quanto la sua separazione da Giorgio che, se per qualcuno ha avuto il sapore del percorso studiato a tavolino con tanto di ospitata programmate, per altri è stata una cosa autentica. Nei giorni scorsi intanto.

Francesca De André ha rilasciato un’intervista a ‘Non succederà più’, programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello 2019‘ ha dichiarato che la relazione con Gennaro Lillio sembra proseguire a gonfie vele. Tuttavia, al momento preferisce non dare un’etichetta a ciò che stanno vivendo: “Se siamo fidanzati? Bella domanda. Non ci piace dare un nome al tipo di relazione che abbiamo”. Intanto, però, le cose tra loro stanno andando benissimo. Continua dopo la foto









Francesca De André e Gennaro starebbero cercando di conoscersi meglio, svelando anche le sfaccettature caratteriali che nel corso dell’esperienza nella casa del ‘Grande Fratello’ non sono venute fuori. Per il momento tutto starebbe procedendo per il meglio:”Ci conosciamo molto bene perché ci viviamo, ma in realtà non conosciamo tutte quelle sfaccettature che riguardano la nostra vita reale”. Continua dopo la foto





Poi Francesca De André continua: “Diciamo che ci stiamo conoscendo, anche sotto quei punti di vista che la condizione d’isolamento del Grande Fratello non rendeva possibile mostrare. Per il momento va tutto bene, però preferirei evitare di dare una definizione al nostro rapporto. È abbastanza evidente che va avanti. La conoscenza prosegue fuori”. Continua dopo la foto







Nonostante sia reticente a definirsi ‘fidanzata’, Francesca De André ha assicurato di sentirsi impegnata. Non ha nulla di cui lamentarsi: “Mi sento impegnata. Ci mancherebbe altro. Ci sono tanti lati diversi, ma anche tanti uguali tra noi. Ci si compensa. Comunque tutto sta proseguendo a gonfie vele, nulla di cui lamentarsi o di cui avere paura per ora. Ci stiamo dando tempo”. Infine, quando le è stato chiesto se parteciperà a ‘Temptation Island Vip’ insieme a Gennaro Lillio ha replicato: “Lascio la suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora”. Ha preferito, dunque, evitare di sbilanciarsi.

Ti potrebbe anche interessare: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme per il figlio Nathan Falco. Quanto è cresciuto!

fbq('track', 'STORIE');