Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci, è nato il 18 marzo del 2010 in un ospedale di Nizza. La splendida showgirl calabrese, che ha sposato il manager il 13 giugno 2009, da cui ha poi divorziato un anno e mezzo fa, aveva avuto la meglio sulla scelta del nome del bimbo. Il manager della Formula uno l’avrebbe voluto chiamare Falco, lei aveva optato per Nathan, che è poi diventato il primo nome.

“Vuol dire dono di dio. Per questo l’ho scelto”, aveva detto ‘Eli’ prima della nascita del figlio. Come detto, Briatore e la Gregoraci, rispettivamente 69 e 39 anni, non sono più una coppia da tempo. Ma per il figlio, che ha ricevuto la prima Comunione, si sono ritrovati a Monaco per festeggiarlo insieme e hanno anche posato per una foto di famiglia pubblicata da entrambi sui rispettivi profili social. (Continua dopo la foto)









La Prima Comunione di Nathan Falco si è svolta nella cattedrale di Monaco. E mamma Elisabetta papà e Flavio si sono emozionati guardando il figlio ricevere per la prima volta l’ostia in un giorno tanto speciale. “Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione”, ha scritto il manager sul suo profilo Instagram. La Gregoraci, commossa per l’ometto di casa, ha dedicato un post con vari scatti che immortalano i momenti più emozionati della giornata. (Continua dopo la foto)





“Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita…ricevi il Sacramento della Comunione .Auguri amore mio che Dio ti Benedica Sempre”, ha commentato la bella mamma, che ora sentimentalmente è legata a Francesco Bettuzzi, grande assente alla cerimonia. I due ex coniugi Briatore appaiono sorridenti ed emozionati nel quadretto di famiglia postato da entrambi su Instagram, proprio come quando hanno festeggiato il compleanno di Nathan Falco. Appare dunque chiaro che tra i due ci sia un ottimo rapporto, nonostante nel primo periodo che ha seguito la separazione la situazione poteva sembrare tesa. (Continua dopo foto e post)







Nathan, che è moro moro come la mamma, cresce a vista d’occhio. Ormai è l’ometto di casa ed entrambi i suoi genitori pubblicano spesso scatti insieme a lui. Ultimamente gli hater l’avevano preso di mira perché a detta loro era sovrappeso. Era stato definito “ciccione” e “un grassone che deve perdere peso”. Ma di fronte a quei messaggi cattivi e offensivi, Briatore non era restato in silenzio: “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi e gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro. Poveretti”, aveva scritto. Una reazione, questa, che aveva suscitato il plauso di molti follower che in quelle parole offensive verso Nathan avevano riscontrato un’invidia e una cattiveria ingiustificabili, ma da molti altri era stata ritenuta eccessiva.

Mattia Marciano di Uomini e Donne con ‘lei’, famosa e figlia vip. E il gossip esplode