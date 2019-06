L’attrice ha detto sì! Matrimonio da sogno con oltre 200 invitati (e tanti vip)

Duecento invitati, festa all’aperto e location romana di Tor Crescenza per le nozze dell’attrice ed ex concorrente di Pechino Express Roberta Giarrusso, che ha detto sì a Riccardo Di Pasquale. “Avremmo voluto fare una cosa intima ma ad oggi abbiamo superato i duecento invitati. Ci sposeremo all’aperto, di pomeriggio. E faremo il rito civile in giardino”, raccontava qualche mese fa la bella Roberta sulle pagine del settimanale ‘Chi’. E le cose sono andate proprio così: la cerimonia nuziale si è tenuta nella romantica e suggestiva cornice del castello romano di Tor Crescenza.

Rito civile per i due, ma abito rigorosamente bianco e con velo per la sposa, che ha voluto mettere in risalto il suo fisico, tornato perfetto e sinuoso dopo il parto. Dopo essersi giurati amore eterno, la Giarrusso, ormai signora Di Pasquale, il neo marito e gli invitati si sono scatenati tra balli e bolle di sapone sotto il cielo stellato. (Continua dopo la foto)









L’attrice 37enne era radiosa e ha scelto di raccogliere i capelli per il suo giorno più bello. Emozionata, è stata accompagnata all’altare dal papà, mentre gli ospiti gustavano con trepidazione il momento magico. E postavano sui profili social le immagini più belle del gran giorno di Roberta e il suo Riccardo. Poi è arrivato il momento della torta e la Giarrusso si è concessa un cambio di abito. (Continua dopo la foto)





Tra i duecento invitati, diversi i volti noti al pubblico italiano. Tra i vip presenti, infatti, c’erano anche l’attrice ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ Jane Alexander con il compagno, Gianmarco Amicarelli, l’ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano, la comica Barbara Foria, il manager Alex Pacifico, l’ex gieffino e opinionista Raffaello Tonon, l’attore Andrea Roncato, Dario Ballantini e tanti altri. (Continua dopo le foto)







Roberta e Riccardo sono genitori di Giulia, che è nata il 20 luglio 2017. Poco prima del matrimonio, come spiegato dall’attrice a Vieni da me, la bimba si è fratturata la clavicola giocando sugli scivoli gonfiabili e al grande evento è stata costretta a indossare un tutore. Riccardo Di Pasquale era già padre di due bambini, avuti da un precedente matrimonio. Sono stati loro a portarle le fedi.

