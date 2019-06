Angela e Alessio, la coppia è (già) scoppiata. Fan di UeD furiosi. E lei perde un mare di follower

I rumors si susseguivano da giorni e, solo qualche ora fa, Angela Nasti e Alessio Campoli hanno ufficializzato la rottura, ma i fan di Uomini e Donne non l’hanno presa bene ed hanno iniziato ad accusare la ex tronista di aver partecipato al dating show solo per lanciare il suo brand. Che la storia tra i due non stesse procedendo bene, lo si era capito fin dall’inizio. Poco dopo la scelta in diretta, Angela aveva deciso di trascorrere le vacanze a Ibiza con la famiglia, mente Alessio è rimasto nella sua città.

I due si erano scelti a fine maggio nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma a distanza di 2 settimane si sono detti addio. A vuotare il sacco è la stessa Angela Nasti che, come riporta il sito Isaechia.it, spiega ai follower in una serie di Instagram story che cosa sia successo. “Io sono una ragazza di venti anni e ho intrapreso un’esperienza che ho vissuto al 100% con tutta la volontà di questo mondo. L’ho intrapresa soprattutto da single e libera di fare quello che mi sentivo di fare”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Quando una coppia esce da un programma tanto può andare benissimo e il giorno dopo sei in paradiso e tanto puoi capire che le cose non vanno e mica te ne puoi fare una colpa: se non vanno, non vanno. Ho scelto una persona con il cuore, non ero innamorata ma questo lo sapeva anche lui e lo sapevano anche le persone che lavorano nel programma”, ha detto ancora l0ex tronista. La reazione del web non si è fatta attendere e Angela è stata sommersa di critiche e pesanti accuse da parte di chi l’ha addirittura paragonata a Sara Affi Fella. Visto il caos generato in rete, Alessio si è sentito in dovere di intervenire. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ci siamo spenti l’uno con l’altro arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno. Soprattutto, – ha detto Campoli – Angela non voleva far soffrire nessuno e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati davanti al problema. Di paure, di dubbi, di paranoie ne ho sempre avute tante e lei lo sa. Probabilmente, chiudendola così velocemente, si sono solo fatte più forti ma comunque a me piace pensare che tutto ciò che è stato, sia stato vero e genuino perché il mio cuore mi ha portato a vivere questi quattro mesi che rivivrei altre mille volte”. (Continua a leggere dopo la foto)





“La mia coscienza è pulita e soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato quindi non vi aspettate queste cose da me – ha concluso l’ex corteggiatore – . Voglio tanto bene ad Angela perché per me è una persona importante e lo sarà sempre. Siete liberi di fare quello che volete, ma se non ho buttato fango io sopra nessuno, non penso sia giusto che lo facciate voi senza cognizione di causa. Ve lo dico con il cuore”. Intanto l’account Instagram della giovane, preso di mira dai fan che la vedono come la Sara Affi Fella 2, è passato da oltre 900mila follower a 790mila.

