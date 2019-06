Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva sui social. Ma si sa, chi ha molti follower, in genere ha anche tanti “haters”, ovvero tanti nemici. Non solo, la Bruganelli è famosa per le sue clamorose provocazioni: foto in jet privati, ville lussuose ecc. Insomma, non ha mai evitato, probabilmente ipocritamente, di ostentare la sua ricchezza: anche perché, in fondo, ricca lo è. In genere gli attacchi sono riservati a lei e la cosa, da quello che ha raccontato lo stesso Bonolis, non le crea così tanti dispiaceri, anzi… la diverte! Ma questa volta ad essere presi di mira sono stati i suoi figli.

Un utente, infatti, ha criticato anche i suoi figli, scrivendo: “Cafona brina coatta arricchita! Ma vai a zappare la terra!!! E pensa un po’ ai tuoi figli invece di fare la figa!!! I primi due, soprattutto la prima, poverina… hanno un bisogno urgente di una visita da un bravo dietologo!!! Chissà ora al mare…“. Un commento che sicuramente sarebbe passato inosservato alla Bruganelli se solo non avesse preso di mira, ingiustamente, anche i suoi tre figli. Questa volta, infatti, l’imprenditrice non ha scelto il silenzio. Sonia ha infatti messo a tacere l’haters così: “Mamma mia… chissà che vita di mer** fai per passare le tue giornate a vedere le mie foto e poi a stare così male da prendertela con dei ragazzi che non sanno nemmeno che esisti…“. (Continua dopo la foto)









Tantissimi i fan che hanno dimostrato di apprezzare la risposta di Sonia Bruganelli, solita confrontarsi con leoni da tastiera davvero agguerriti nei suoi confronti. Questa volta, però, l’aplomb lo ha messo da parte e a chi ha offeso i figli nati dal matrimonio con Paolo Bonolis ha voluto rispondere a tono. Tutto è successo nelle ultime ore, quando uno dei tanti hater della moglie di Paolo Bonolis si è scagliato contro di lei prendendo spunto da uno dei suoi ultimi post su Instagram. (Continua dopo la foto)





“Relax. Solo mare, sole, libri e bei pensieri in testa”, ha scritto Sonia Bruganelli allegando lo scatto di uno dei posti da incanto di Santa Margherita di Pula, dove ha scelto di trascorrere una parte delle sue vacanze estive. Solo qualche giorno fa Sonia si era resa protagonista di un’altra vicenda, questa volta molto dolce. In occasione del compleanno di Paolo la donna ha voluto fare una bella dedica al marito che festeggia 58 anni. “Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere”, è la dedica della moglie, “Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. (Continua dopo la foto)







Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di cinque figli (ci sono anche gli altri due, Stefano e Martina, nati dal primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller) per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata solitudine”.

