Alessia Marcuzzi, la vacanza con la figlia è da sogno. La bella conduttrice Alessia Marcuzzi si è concessa una vacanza extra lusso con la figlia Mia, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti. La conduttrice dell’Isola dei famosi non ha mai nascosto la sua grande passione per i viaggi e ha deciso di passare l’estate in giro per il mondo. La sua voglia di scoprire nuovi posti è enorme e lei ce la mette tutta per girare il più possibile (beata lei che se lo può permettere).

Come meta del suo attuale viaggio ha scelto la Puglia. In particolare, insieme alla figlia Mia (che le assomiglia tantissimo), è andata a Fasano, in provincia di Brindisi. Le due alloggiano in un resort meraviglioso, un luogo dal fascino tutto italiano che vanta camere che, in alta stagione, possono arrivare anche oltre 1000 euro a notte. Sì, Alessia si tratta bene. E la sua bambina è davvero molto fortunata. Avete mai sentito parlare di Borgo Egnazia? Allora andatevi a guardare qualche foto. Tanta invidia…









Il resort scelto da Alessia si trova a circa un chilometro dal mare, ha interni molto suggestivi che lo rendono davvero unico e inimitabile. All'interno del resort c'è una spa, campi da golf, 4 piscine e tutto quel che si può immaginare. Alessia e sua figlia si sono date alla pazza gioia. E le foto postate dalla conduttrice su Instagram sono solo un assaggio. Come mai la Marcuzzi, per la sua vacanza, ha scelto l'Italia? Perché è un paese meraviglioso e vuole far conoscere a sua figlia tutte le bellezze che offre.





Da sempre Alessia Marcuzzi ama viaggiare e sta tramandando la sua passione ai suoi figli. Oggi il primogenito Tommaso vive a Londra dove studia. Alessia è molto legata a Londra, non a caso ha deciso di celebrare lì il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Dove vive la Marcuzzi? In una città italiana che ama moltissimo: Milano. Lo sapevate che Alessia Marcuzzi, di recente, ha pubblicato un libro? Si tratta di una sorta di guida turistica di 4 città: Milano, Roma, Parigi e Londra.





“Fin da piccolina i miei genitori mi hanno portato in giro per il mondo, alla scoperta continua di culture diverse dalla nostra, regalandomi incredibili esperienze di vita. Ho deciso di condividere con voi questo mio grande bagaglio, mettendoci dentro tutta me stessa e cercando di incontrare i gusti di tutti – ha scritto Alessia – Con una copertina morbida e le mie prime quattro città del cuore, il mio sogno è che questo libro di viaggio possa entrare molto presto nei vostri zaini! Con questo libro vi porto per mano a Londra, Milano, Parigi e Roma, quattro città che amo alla follia. Vi rivelo i miei highlights del cuore, scelti personalmente e testati uno per uno”.

