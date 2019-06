Un’indiscrezione che ci arriva direttamente da Roberto D’Agostino, uno che in genere su queste vicende… ci “prende”. Ma cosa ha detto il direttore di Dagospia questa volta? È proprio lui ad informare i fan di Diletta Leotta, che la ragazza è tornata single dopo 4 anni di convivenza con il fidanzato storico Matteo Mammì. I motivi della rottura sono ancora da chiarire, sta di fatto che la conturbante siciliana ha inaugurato l’imminente arrivo dell’estate con una foto in costume che ha fatto incetta di like e commenti entusiasti.

A lasciare qualche preferenza qua e là su Instagram ci ha pensato anche Francesco Monte, fresco di rottura con Giulia Salemi e, ancor peggio, alcuni utenti dall’udito sviluppatissimo avrebbero riconosciuto la voce di Francesco Monte in sottofondo durante una IG Story della Leotta scatenando così il gossip su un presunto flirt. Ma praticamente, cosa è successo? Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi e Diletta Leotta ha lasciato Matteo Mammì perché segretamente innamorati fra loro? Questo è quello che è trapelato. (Continua dopo la foto)









A riportare il video incriminato è stata una fanpage di Giulia Salemi che ha riconosciuto la voce di Francesco Monte in un video pubblicato da Diletta Leotta su Instagram. Al momento la Leotta non ha commentato i gossip sulla sua vita privata, ma in una recente intervista a Verissimo aveva usato parole di stima per Mammì. “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. (Continua dopo il video e la foto)





Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”. Quindi, ricapitolando, tutto (il gossip) è partito dopo una clip dove la Leotta fa un saluto ad un amico di Monte. Sotto si sente una voce maschile che le ammiratrici del Monte attribuirebbero proprio a lui: coincidenza? (Continua dopo la foto)







Per chi non lo sapesse, invece, Diletta e Matteo si erano trasferiti da poco a Milano, ma in base a quanto raccolto da Dagospia, lei se ne sarebbe andata, trovando una nuova sistemazione sempre nel capoluogo lombardo, ma lontano dal suo vecchio fidanzato. Pare che, ma si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni non confermate, a fare la mossa sia stata Diletta, pronta a vivere nuove esperienze.

