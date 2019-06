Positano in tilt per lei, uno scatto al mare e si scatena il caos

Si chiama Noor de Groot e sta facendo impazzire la rete. Per molti, invece che Noor de Groot lei è semplicemente the ‘Queen of Jet Lags‘. Per chi non la conoscesse, è poco più che trentenne dei Paesi Bassi è una fashion blogger notissima, una star al pari di Chiara Ferragni in Italia. Stavolta alla regina delle fashion blogger del Nord Europa piace ‘vincere facile’ sfoderando una bellissima foto con un panorama ben noto a chi ha visitato almeno una volta la Costiera Amalfitana, ovvero Positano, una delle perle del golfo campano in provincia di Salerno. “Voglio tornare qui così, chi vuole venire?”.

La foto è scattata dalla Spiaggia Grande di Positano, gettonatissima per il panorama alle spalle ovvero il paesino arroccato con le case e gli alberghi dai mille colori che fanno da contrasto al blu dell'acqua; la cittadina balneare anche per il 2019 si è confermata Bandiera blu, unica in Costiera. Passione per la moda, lifestyle e viaggi: De Groot ha iniziato il suo blog Queen of Jet Lags nel 2013.









Nel 2019, De Groot ha circa 700mila follower su Instagram [2] e su YouTube 100mila iscritti al canale e una serie di collaborazioni con brand internazionali come l'italiana Chiara Ferragni. "Mi è sempre piaciuto viaggiare – racconta in un'intervista – Quando ero bambina, i miei genitori mi portavano una volta l'anno a Disneyland Paris, lo ricordo ancora con molta eccitazione".





Poi continua: "Ho iniziato però a viaggiare così tanto non appena ho conosciuto il mio fidanzato Sander: lui viaggia molto per lavoro e io mi sono unita a lui, cosi è iniziata la mia vita in continuo movimento. Mi sono resa conto che, visitando molti posti, non riuscivo a smettere di scattare foto e condividerle sulla mia pagina Facebook".







E poi, Noor de Groot conclude: “Dopo un po’, però, ho come percepito la noia dei miei amici sui social, stanchi delle migliaia di immagini che postavo riguardanti moda, lifestyle e viaggi: ho così deciso di raccogliere tutto il materiale che avevo in un sito web. Il nome del blog invece è nato per caso: un giorno un mio amico scherzando mi ha chiamato Queen of jetlags, ho subito capito che sarebbe stato quello giusto”.

