L’amaro sfogo di Francesca De André. Dal sorriso alla sofferenza: “Ho amato, ma…”

Quella tra Francesca De André e Gennaro Lillio è stata una delle coppie più discusse del Grande Fratello. La figlia di Cristiano De André è entrata nella Casa lasciando all’estero il fidanzato Giorgio Tambellini, con cui stava insieme da qualche tempo. Il modello napoletano, invece, ha iniziato l’avventura del Grande Fratello da single ma con una gran voglia di innamorarsi.

Le vicende amorose di Francesca De André hanno tenuto banco a lungo in questa edizione del Grande Fratello. Giorgio Tambellini ha tradito la De André, che ha scoperto tutto durante la sua permanenza nella Casa, dove già aveva stretto un rapporto con Gennaro. Tra i due il feeling era palese, l’intesa fisica alle stelle ma, fino a quando Francesca non ha definitivamente detto addio a Tambellini, pare che tra loro non ci siano mai stati incontri sospetti. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora che il GF 16 è concluso, i giovani stanno vivendo la loro storia all’esterno, testandola nella vita reale dove è senz’altro più difficile superare le difficoltà. Francesca ha pubblicato un lungo post in cui ha fatto il punto della sua situazione, andando a toccare anche punti dolenti del suo passato. “Nella vita ho pagato conti troppo alti da pagare, ho risolto problemi troppo grandi da risolvere per la mia piccola età“, ha scritto l’ex gieffina sul suo profilo Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ho dato troppo a chi non meritava, – ha proseguito Francesca De André – e ricevuto quasi nulla. Ho amato chi non meritava, regalando il mio tempo e il mio affetto. Ho fatto degli errori, errori che nessuno sa, e nessuno può risolverli se non io”. E ancora: “Ho versato delle lacrime chiusa in casa aspettando che qualcosa cambiasse, in pomeriggi dove fuori sembrava che nessuno avesse bisogno di me. Ho amato chi non dovevo amare e odiato chi invece era disposto ad amarmi…”. “C’è chi ama, chi mi odia, chi mi critica, e chi invece mi stima per quello che ho superato. Ho perdonato tutti ma non ho mai dimenticato nulla”. Il post è stato commentato (con un cuore) anche da Gennaro. (Continua a leggere dopo la foto)





La storia tra i due prosegue fuori dalla casa del Grande Fratello. La mamma del modello, già quando entrò all’interno della Casa lo mise in guardia, ricordandogli di pensare prima a se stesso che agli altri. E in uno degli ultimi post su Instagram la donna ha scritto: “Quello che non hanno capito è l’amore con cui Gennaro si è preso cura di Francesca, arrivando ad eclissare se stesso (cosa che non condivido) pur di proteggerla da quanto si è visto lunedì sera.”

Martina e Daniele, è successo dopo il GF. Fan impazziti