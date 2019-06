“Come deve essere un uomo a letto”. Raffaella Fico, la confessione scabrosa

Dopo settimane di indiscrezioni e gossip finalmente arriva la conferma: Raffaella Fico e Alessandro Moggi non stanno più insieme. La soubrette e il procuratore sportivo, figlio del più famoso Luciano, si sono lasciati a un passo dal matrimonio. Le pubblicazioni di nozze erano apparse lo scorso dicembre ma poi la coppia è scoppiata. A prendere la decisione definitiva è stata Raffaella, che ha confermato la notizia a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Partiamo dalla sua situazione sentimentale: al momento è single o fidanzata? "Sono single, e ora sto molto bene così". Quanti fidanzati ha avuto nella sua vita? "Solo quattro. Cristiano Ronaldo, Balotelli, Gianluca Tozzi ed Alessandro Moggi".









Con quest'ultimo aveva addirittura fatto le pubblicazioni per il matrimonio, lo scorso dicembre. "L'ho lasciato un po' di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa". E ancora: "Vcino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto".





"Non faccio riferimento al caso singolo, quindi nel caso specifico non parlo di lui, è acqua passata. Però le posso dire che nel momento in cui scelgo di troncare una relazione è perché una di queste cose, o tutte, vengono a mancare", ha aggiunto la showgirl.





Raffaella Fico ha parlato anche del rapporto ritrovato con l’ex fidanzato Mario Balotelli. “Diciamo che in passato abbiamo sbagliato entrambi e oggi abbiamo un rapporto stupendo, forse anche migliore di quando eravamo fidanzati. Tornarci insieme? No, sono contenta di aver ritrovato questo rapporto ma è meglio che lui sia un amico”.

