Meghan Markle è da sempre (e sempre sarà) nel mirino del gossip. Di voci sul conto della moglie di Harry e duchessa di Sussex circolano in continuazione, ma l’ultima ha a che fare con un ‘triangolo amoroso’ che la vede suo malgrado protagonista. Ora si mormora che durante le prime fasi della storia d’amore con Harry, che è anche il papà del suo primogenito Archie, sembra che la ex attrice abbia avuto occasione di tradirlo. Ma partiamo dal principio.

Prima di incontrare il figlio di Carlo e Lady Diana, Meghan ha naturalmente avuto altre relazioni e ’ultima l’ha vissuta con Cory Vitiello, un celebre chef canadese del quale sembrava essere davvero molto innamorata. L’idillio con il cuoco è finito nel 2016, ovvero proprio nel periodo in cui la Markle ha cominciato a frequentare Harry. Ed è a questo periodo che risalirebbe un certo triangolo amoroso. E ultimamente sono spuntate fuori le foto di Meghan e Cory. (Continua dopo la foto)









Sembra infatti che Meghan non abbia smesso del tutto di incontrare Cory durante le prime fasi della sua storia d’amore con il suo attuale marito. Come se in qualche modo la duchessa abbia provato a tenere un piede in due scarpe, frequentando il nipote della regina e continuando a uscire con lo chef. Ma va detto che i primi tempi anche il suo Harry non sarebbe stato da meno. Anche lui avrebbe continuato a vedere altre persone all’inizio della storia con Meghan. (Continua dopo la foto)





Nel 2016, quando appunto iniziava a frequentare Meghan, l’attuale duca di Sussex aveva una relazione con una ex modella di Burberry, Sarah Ann Macklin. Questo pettegolezzo – che naturalmente ha fatto presto il giro del mondo – viene raccontato in “Harry: conversation with the Prince”, la biografia ufficiale di Harry, scritta dalla giornalista Angela Levin. (Continua dopo le foto)







“Quando Harry ha conosciuto Sarah, tra i due fu subito chimica – dice la giornalista -. Non era un flirt segreto, tutto sapevano che il principe stava uscendo con una ex musa di Burberry. Tutto è confermato da una lunga serie di sms che i due si sono scambiati fino al settembre del 2017, quando Harry ha deciso poi di stare esclusivamente con Meghan”. Molti tabloid inglesi, già nell’estate del 2017, parlavano di un flirt di Harry con una modella senza però scendere nei dettagli. “Sono usciti un paio di volte e lei si sentiva molto lusingata di essere corteggiata da un principe – continua la giornalista -. I due però avevamo ben poco in comune”. Il resto è storia.

