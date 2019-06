Altro che Michael Terlizzi, per Cristian Imparato è il momento di fermarsi e pensare all’amore. Parliamo in fondo di uno dei protagonisti più chiacchierati di questa sedicesima edizione del Grande Fratello 2019. La sua permanenza nella casa è durata meno di quanto ci si aspettasse, ma anche fuori dalle mura dell’abitazione di Cinecittà ha continuato ad essere uno dei volti più discussi della tv, soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni sul suo compagno d’avventura, Michael Terlizzi, e la sua presunta omosessualità. Ma adesso sono altri i motivi per i quali è tornato a far parlare di sé.

Ospite in diverse trasmissioni di Canale 5, Cristian Imparato è stato oggetto di continuo chiacchiericcio in vari studi televisivi per il suo comportamento talvolta fin troppo schietto, che ha scatenato una serie di polemiche tra i partecipanti del reality show. L’ex vincitore di Io Canto è entrato nella casa del Grande Fratello dichiarandosi single e proprio tra quelle mura avrebbe anche fatto coming out. Molti avevano messo in discussione il fatto che i suoi tentativi di estorcere una confessione a Michael Terlizzi fossero un modo per potersi finalmente dichiarare. In realtà molti dovranno ricredersi, perché il cantante siciliano ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che non lascerebbe spazio ad interpretazioni. La foto ritrae Cristian Imparato in atteggiamenti intimi, in procinto di baciare un ragazzo. (Continua dopo la foto)









Costui è Davide Vitale, uno studente di medicina palermitano che può vantare un certo seguito su Instagram. È la prima manifestazione esplicita di Cristian Imparato che ha deciso di dichiarare apertamente la presenza di una persona nella sua vita, una persona con cui già sembra esserci una certa complicità, come si evince dalla foto sebbene ancora non ci sono dichiarazioni certe da parte dell’uno o dell’altro, che diano qualche informazione in più sulla loro presunta relazione, tuttavia anche le stories sul profilo di Imparato lascerebbero intendere l’inizio di una storia d’amore. (Continua dopo la foto)





Davide Vitale si definisce un “piano lover” e infatti ieri ha dato prova del suo talento esibendosi con la sua dolce metà, Cristian Imparato. Ma agli auguri per la nascita di questo amore si sono aggiunti commenti e insulti omofobi. “Sei una persona malata! Devi essere trattato! È pazzesco quando due ragazzi si amano e quando le ragazze si amano”, il commento di un utente sotto la foto che ritrae l’ex concorrente del Grande Fratello con il nuovo fidanzato. Il cantante comunque non si è lasciato intimorire dai commenti e ha subito replicato a chi lo ha insultato. (Continua dopo la foto)







“La persona MALATA sei tu. Nemmeno ti do del lei perché vali zero”, la risposta di Cristian Imparato. Chissà se presto ci svelerà qualcosa di più sul fidanzato, che nelle Instagram Stories lo ha accompagnato al piano mentre il suo innamorato intonava Gocce di memoria, il celebre pezzo di Giorgia. Una cosa è certa: la nuova relazione ha stupito un po’ tutti.

