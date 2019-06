“Ma dove vai così, copriti!”. Antonella Mosetti provoca, i fan la massacrano

Antonella Mosetti, ora impegnata in ‘All together now’, ha di recente rilasciato una lunga intervista ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2. “Se qualcuno ci ha mai provato? Come no! Ma ci provano con tutte, anche con le impiegate in banca! Perché dobbiamo dire delle belle bugie, meglio dire delle brutte verità – ha detto la showgirl lanciata da ‘Non è la Rai’ – Tutte stanno zitte, omettono e conducono i programmi, io invece dico quello che ho vissuto sulla mia pelle. Magari mi piacessero!”.

“Sai, se mi facesse la corte uno bello, figo, in grado di farmi svoltare nel lavoro, gliela lascio! Non scendo a compromessi, faccio questo lavoro da 23 anni e faccio l’opinionista, non ho un programma tutto mio, i fatti parlano, non le parole”. Non solo. La Mosetti non ha usato mezzi termini nemmeno sul caso che da settimane riempie le pagine dei giornali e domina nei salotti tv: quello delle finte nozze di Pamela Prati. (Continua dopo la foto)









“Inizialmente le ho mandato qualche messaggio – ha detto Antonella -, poi dopo ho scoperto tutti i misteri che si celavano dietro a questa cosa. Le due agenti sono famose nel nostro mondo da tantissimi anni e me ne sono sempre tenuta a distanza. Non ho mai avuto niente a che fare. Parlavano anche male dietro alle spalle, ma non me ne frega niente. Mi hanno scritto un miliardo di Mark Caltagirone nella vita, o di Simone Coppi. Ma non potrei mai cadere in un fake. Non mi fido di una persona dopo che ci sono andata a cena, figuriamoci di un fake”. (Continua dopo la foto)





Antonella Mosetti è anche molto attiva sui social. Ma uno degli ultimi post – una foto in costume – le è costato parecchie critiche da parte dei fan, secondo cui alla sua età (ad agosto spegnerà 44 candeline) è troppo esagerata e volgare. La Mosetti ha condiviso una foto in cui posa in modo provocante in riva al mare, con indosso un bikini e coperta da un pareo vedo-non vedo. Probabilmente l’intenzione era quella di regalare ai suoi fan uno scatto sexy, ma non hanno reagito come forse si aspettava. (Continua dopo foto e post)







Pose troppo forzate e sensualità esibita in modo eccessivo. Questo è il verdetto di molti utenti alla vista della foto di Antonella in versione sirenetta sulla spiaggia di Porto Cervo. A infastidire maggiormente gli utenti il fatto che Antonella ormai è una donna adulta, oltre che una madre. Nessuno mette in discussione che abbia un fisico da urlo (anche se le viene spesso recriminato l’abuso della chirurgia estetica), ma evidentemente la continua ostentazione del suo corpo non è più cosa gradita. “Ormai hai una certa età, attenta all’umidità che ti fa male alle ossa!”, si legge tra i commenti poco carini.

