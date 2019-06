Passo sicuro, sguardo irresistibile e sorrisetto compiaciuto, il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha debuttato a Pitti Uomo come modello nella sfilata di MSGM, il marchio disegnato da Massimo Giorgetti che ha sfilato al Mandela Forum. La notizia, non diffusa ufficialmente, si è sparsa a macchia d’olio dopo poche ore sul web.

Leonardo Tano, figlio del celebre pornostar e di Rosa Caracciolo, ha interpretato il water style di MSGM, ovvero l’abbigliamento dedicato alla vita estiva in spiaggia e piscina con grande sicurezza per un debuttante, mostrando anche gli addominali tartarugati senza imbarazzo.

Il giovane 19 enne ha già posato in intimo a febbraio 2019 come modello per la collezione Underwear del brand di Massimo Giorgetti. ”Studio ingegneria meccanica ma ora è tutto fermo e quindi sfilo” dice al Corriere Leonardo dal fisico atletico e palestrato. (Continua a leggere dopo la foto)









È sceso in passerella con una giacca aperta, un pantalone a righe a vita bassa con micro logo sulla tasca anteriore da cui usciva l’intimo a righe. Per completare il look, accessori sui toni dell’azzurro, da una bandana-foulard portata in tasca a una delicata collana lunga. MSGM, il marchio milanese ideato da Massimo Giorgetti, ha deciso di lanciare la sua prima linea di intimo e ha scelto proprio Leonardo Tano come testimonial per una campagna pubblicitaria che, sui social, ha trovato immediato riscontro soprattutto tra i più giovani. (Continua a leggere dopo la foto)





Le foto scattate dal fotografo spagnolo Kito Munoz, che hanno introdotto la nuova MSGM Underwear e che vedono protagoniste il figlio di Rocco Siffredi, hanno già ricevuto migliaia di condivisioni e di commenti positivi. Classe 1999, Leonardo, secondo figlio della celebre coppia, per ora è studia ingegneria meccanica. Il primogenito si chiama Lorenzo e ha tre anni di più. Di seguire le orme di papà però, Leonardo, che è testimonial di una linea di intimo maschile, non ha nessuna intenzione: “Il pensiero mi ha sfiorato qualche anno fa”, dice: “Ma oggi ho preso la mia strada , la mia passione sono le moto e i motori”. (Continua a leggere dopo la foto)





Che suo padre di mestiere facesse il pornoattore invece lo ha scoperto per caso, quando era piccolo: “Io e mio fratello Lorenzo abbiamo trovato un dvd con scritto “Tarzan” e pensando che fosse un cartone lo abbiamo messo nel lettore, ma abbiamo visto che invece era un film dove papà e mamma (Rosa Caracciolo, ndr) recitavano… un porno insomma”.

Harry ha tradito Meghan. Ed ecco chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa. L’indiscrezione bomba si abbatte su Buckingham Palace. E adesso?