Una storia controversa, poco reale e molto terrena, quella tra il principe Harry e la sua bellissima Meghan. Da quello che scaturisce da alcune confessioni della biografa reale Angela Levin, all’inizio della loro relazione ci sarebbe stato un terzo incomodo. Secondo la donna infatti “Il principe Harry aveva un’amante”. Sembra che il principe inglese conobbe Meghan durante un appuntamento al buio e ne rimase profondamente colpito. Ma non per questo rinunciò a frequentare la top model Sarah Ann Macklin, volto di Burberry. “Si conobbero a un party e la chimica fu immediata. Nacque così una relazione fatta di pura passione e tanti messaggini hot al telefono che non si interruppe quando Harry conobbe Meghan”, scrive Levin nella biografia Harry: Conversations with the Prince.

Nei primi mesi di conoscenza, dunque, Harry avrebbe tenuto i piedi in due staffe. La voce del flirt tra il principe e Ann Macklin era già venuta fuori nell’estate 2016. Sarah allora aveva appena rotto con David Gandy e il Daily Mail scriveva: “Tutti gli amici della modella sanno che sta uscendo con Harry. Ora l’ha scoperto anche David Gandy, e sta cercando di riprendersi l’ex fidanzata”. Chi conosceva bene Sarah, tuttavia, sosteneva che col nipote di Elisabetta II non c’era niente di serio: “Sono usciti un paio di volte e lei è lusingata dalle sue attenzioni. Tutto qua”. (Continua dopo la foto)









I due, infatti, avrebbero presto scoperto di avere ben poco in comune: “Sarah ama condurre una vita sana e tranquilla, Harry, invece, preferisce le bevute e le scorribande notturne”. La giornalista nel libro si domanda che cosa sarebbe successo se Harry avesse preferito la modella. In realtà i tabloid britannici, informati della relazione, erano ben certi che il principe avrebbe scelto Meghan. In realtà, anche la Markle in quel periodo si sarebbe guardata intorno. (Continua dopo la foto)





“All’inizio della storia con Harry Meghan non aveva tagliato i ponti con Cory Vitiello, il ricco chef canadese con cui si era fidanzata poco dopo il divorzio, nell’agosto 2013, dal primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson”. In ogni caso, alla fine Meghan Markle è riuscita a conquistare il suo principe azzurro. Nel settembre 2017 Harry ha ufficializzato il fidanzamento con l’attrice. Nel frattempo, secondo quanto riporta il The Mirror, un esperto della corona ha definito Meghan Markle con un termine estremamente specifico: “stravagante”. (Continua dopo la foto)







Questo termine, in particolare, si riferisce alle spese della neomamma, moglie del principe. Le sue uscite, spesso, mandano su di giri i contribuenti. Angela Levin è la biografa della famiglia reale, e ha affermato che addirittura, i sudditi sono giunti a non pagare una tassa da quando è arrivata Meghan con il suo fare americano. Insomma, tira una brutta aria a palazzo.

