“Dicci la verità!”. Belen, la foto allo specchio è super hot ma si nota ben altro

Belen, un’altra foto sexy. Solo qualche giorno fa l’argentina si è mostrata ai fan di Instagram totalmente nuda, con solo il lenzuolo bianco a coprire i punti strategici e ‘abbracciata’ a un bellissimo mazzo di fiori candidi. “Amanecer a Elvissa” (Alba a Ibiza, ndr), ha commentato lei e sì, è stata un’alba molto ma molto bollente. Le immagini – che ovviamente hanno fatto presto il giro della rete – sono arrivate direttamente dal letto disfatto, dove probabilmente ha dormito con il suo Stefano De Martino, il ballerino ed ex marito con cui è da poco ufficialmente tornata insieme e con cui, stando al gossip, si unirà per la seconda volta in matrimonio.

Da giorni, infatti, si vocifera che la coppia abbia intenzione di salire di nuovo sull’altare. I due potrebbero dirsi “sì” un’altra volta il prossimo 20 settembre. Una data non certo casuale: la showgirl e il ballerino si erano sposati per la prima volta proprio quel giorno nel 2013. (Continua dopo la foto)









Ora, dopo quegli scatti bollenti al letto, Belen manda ancora in delirio i fan con una serie di foto hot, scattate proprio da Stefano, che la mostrano sempre a Ibiza, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax con tutta la famiglia, ma in bagno. Questa volta la Rodriguez non è nuda ma indossa un bikini che mette in risalto il suo fisico e le sue forme spettacolari. (Continua dopo la foto)





E al di là dei commenti sulla sua bellezza indiscussa, sono stati due i particolari saltati agli occhi dei follower. Nella foto che la vede intenta a mettersi il mascara di fronte allo specchio e che lei commenta ‘Pic by you’ per sottolineare che l’autore è proprio il suo Stefano, molti hanno notato che il presunto pancino per cui nei giorni scorsi era stata data subito in dolce attesa è sparito (se mai è comparso). (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/BynDQEuH5GF/



“Ma non era incinta? Ha la pancia piatta”, commenta più di un follower. E ancora: “Ma dov’è il pancione?”. La scorsa settimana il settimanale Spy aveva lanciato l’indiscrezione della seconda gravidanza di Belen. Indiscrezione che queste foto sembrano smentire, a detta dei fan. Ma c’è un altro dettaglio che non è passato inosservato: anche il famoso tatuaggio di Sanremo sta scomparendo. “La farfallina sta sparendo”, scrivono molti.

Alessia Marcuzzi, il delirio per la foto piccante: “Sei vecchia, non ti vergogni?”