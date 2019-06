Anche se l’attuale stagione di Uomini e Donne si è conclusa, per gli appassionati telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi l’amore per Tina Cipollari continua. L’opinionista, divenuta negli anni una delle colonne portanti del programma, continua di fatto a essere molto seguita, non solo in televisione ma anche sui social. Il suo profilo Instagram è infatti il luogo di ritrovo per tutti i suoi estimatori, che vogliono rimanere in contatto con lei.

Tina, ha pubblicato sulla sua bacheca un video in cui sfoggia un nuovissimo look: non più boccoli biondi ad incorniciarle il viso, ma un’acconciatura diversa, che esalta i lineamenti. E anche il make up scelto dalla storica opinionista del programma di Canale 5 è diverso, più sobrio e leggero rispetto a quello che sfoggia in puntata. (Continua a leggere dopo la foto)









Il cambiamento sembra essere particolarmente apprezzato dai suoi follower che, in un tripudio di like e commenti, si sono complimentati con l’ex moglie di Kikko Nalli scrivendole parole bellissime e dediche. Qualche settimana fa l’opinionista aveva stupito tutti con un look molto particolare. Si era presentata con una parrucca nera e persino la conduttrice Maria De Filippi non l’aveva subito riconosciuta. (Continua a leggere dopo la foto)





Insieme al collega Gianni Sperti, Tina Cipollari è spesso oggetto di critiche legate anche alla sua vita privata e all’aspetto estetico. Gli anni sono passati e l’opinionista appare molto diversa rispetto a quando esordì in tv. All’epoca era molto più magra, oltre che giovane. Poco male: i compleanni passano per tutti e la cosa non rappresenta certo un problema. E pochi giorni fa sui social una fanpage dedicata alla vam ha pubblicato una foto in cui si vede Tina a 28 anni, bellissima a 28 anni mentre si gode il relax in spiaggia. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel contempo, oltre al lato professionale anche la vita sentimentale di Tina procede a gonfie vele. La sua storia con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara va avanti ormai da diverso tempo, cercando sempre di tenersi il più possibile lontani dalle telecamere e dal gossip. Meno riservato in questo momento è invece il suo ex marito Kikò Nalli, da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello 16 dove ha conosciuto la modella Ambra Lombardo, con la quale sta nascendo un nuovo amore.

