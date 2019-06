Ma quale crisi? La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco continua alla grande. I due piccioncini, appena possono, si ritagliano dei momenti romantici. Così, dopo diversi appostamenti, il settimanale “Chi” è riuscito a immortalare un bacio tra Elisabetta e il suo nuovo compagno. La soubrette calabrese e l’imprenditore sono stati dunque fotografati al largo di Lampedusa, dove si sono regalati una giornata insieme a base di immersioni e di relax.

Non sono ovviamente mancate le coccole, segno che la forte intesa tra i due prosegue a gonfie vele. Elisabetta Gregoraci frequenta Francesco dal gennaio dello scorso anno, dopo aver anche lavorato con lui in passato come testimonial del suo marchio di cosmesi. (Continua dopo la foto)









Dopo la fine della sua notissima relazione con Flavio Briatore, dalla quale è nato il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha voluto vivere in completa riservatezza il suo nuovo amore per Francesco. La coppia è stata comunque paparazzata molte volte negli ultimi mesi, ma mai in atteggiamenti complici o così intimi come ora. (Continua dopo la foto)





Le ultime foto pubblicate dal magazine Chi sono infatti le prime che mostrano chiaramente la realtà. Un dato di fatto composto da amore e riservatezza, quella tanto desiderata dalla Gregoraci dopo anni passati sotto i flash per via del suo rapporto con l’imprenditore piemontese. (Continua dopo la foto)







In attesa di sapere se e come Elisabetta Gregoraci commenterà tali scatti, la 38enne si gode l’estate con il figlio Nathan Falco. L’ex presentatrice di Made in Sud, sostituita da Stefano De Martino, è sempre stata una madre presente e premurosa. Proprio per amore del figlio, del resto, ha scelto di continuare a vivere a Montecarlo anche dopo l’addio a Briatore.

