Insomma, gira che ti rigira, Lapo è tornato ad essere “fidanzato”, insomma, “diversamente single”, come dice qualcuno. Secondo il settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – con la nuova (presunta) fidanzata sarebbe la modella russa Tanya Frolova. Lo scapolo d’oro è stato sorpreso a Santa Maria Ligure e Portofino con la bella 26enne, ex finalista di Miss Russia 2017, con cui ha trascorso qualche giorno in barca e nella villa dell’amico ex pilota di F1, Eddie Irvine.

Le foto parlano chiaro: Lapo e Tanya, impegnati in un pranzo romantico, sono ufficialmente una coppia. A 42 anni Lapo non ha ancora trovato la donna giusta, colei che – come confidava in un’intervista tempo fa – “aspetta per diventare padre”. Adesso la complicità con la Frolova sembra promettere bene, per quanto esattamente un anno fa si mostrasse altrettanto coinvolto dalla relazione con la gallerista svizzera Gala Kalchbrenner e prima ancora da quella con Chiara Saracino. Ma come dice il detto: “se son rose, fioriranno”. (Continua dopo la foto)









Tra i due, come dimostra la foto pubblicata sul settimanale “Chi” in edicola questa settimana, c’è una grande passione come dimostra questo bacio appassionato durante un pranzo al ristorante. Lapo sembra essersi un po’ allontanato dalle scene della mondanità italiana per dedicarsi al lavoro ma il richiamo di Portofino è stato forte e ha ceduto a qualche giorno di relax in compagnia della nuova fiamma. (Continua dopo la foto)









Guardando il profilo Instagram di Tanya non passa inosservato il fatto che si trovi molto spesso in Italia, sopratutto a Milano, luogo caro a Lapo Elkann anche per via degli affari che ha in città. Anche le Instagram Stories sono un omaggio al capoluogo lombardo. Occhi azzurri e viso dai tratti caratteristici dell’est, Tanya lavora come modella e fotomodella. (Continua dopo la foto)



Ama farsi fare foto così come scattarsi selfie sorridendo. Il suo account Instagram @tanyaforlova ha soltanto poco più di 5500 follower: chissà che questa sua relazione con Lapo non le porti anche un maggior successo mediatico. In Russia Tanya è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie tra cui alcune di intimo: e non ha fatto mancare ai suoi seguaci qualche scatto di backstage.

