Piero Barone con ‘lei’: chi è la nuova fidanzata (famosa) del tenorino de Il Volo

Solo pochi mesi fa, a febbraio scorso, il settimanale Chi lanciava lo scoop della rottura tra Piero Barone, uno dei tre membri de Il Volo, e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Max. Ai festeggiamenti della laurea di lei, infatti, Piero era il grande assente. La loro relazione è durata appena cinque mesi, eppure lasciava ben sperare dal momento che c’erano state anche le presentazioni in famiglia e Barone aveva già incontrato Allegri e la sua compagna Ambra Angiolini. Invece qualcosa non ha funzionato e le strade dei due si sono separate.

Ma Piero si è già "consolato": ha una nuova fidanzata. Dopo aver detto addio a Valentina Allegri, il cantante frequenta un'inviata de Le Iene. Stiamo parlando di Veronica Ruggeri, conduttrice con alle spalle un passato da modella. E anche questa volta è sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini a mettere la firma sul gossip.









Stando a quanto rivela Chi, Piero e Veronica si frequentano da qualche mese in gran segreto. Per il momento i due preferiscono non ufficializzare la loro storia d'amore, molto probabilmente perché è ancora troppo presto. Veronica, proprio come Piero, ha da poco chiuso una storia importante. È stata per due anni fidanzata con il collega Stefano Corti, altro volto noto del programma di Italia Uno e oggi è impegnato con Bianca Atzei.





Piero Barone è sempre stato molto riservato circa la sua vita privata. E infatti non ha mai parlato apertamente delle sue fidanzate. Con Valentina Allegri, però, era uscito allo scoperto sui social, con foto e tenere dediche. Lo farà presto anche con la bella (e brava) Veronica? La Ruggeri, che è nata a Borgotario nel 1991, ha 28 anni e prima di approdare a Le Iene ha lavorato come modella.







Veronica è stata infatti eletta Miss Parma e nel 2011 ha partecipato a Miss Italia. Subito dopo ha abbandonato gli studi in Economia per dedicarsi al mondo dello spettacolo: ha partecipato a sfilate e shooting fotografici, ha condotto alcuni show comici e poi, nel 2013, è arrivata a Le Iene. L’ano successivo ha lavorato a XLove insieme a Nina Palmieri ed è molto amica di Benedetta Mazza, la ex gieffina.

