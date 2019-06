Perizoma, topless e giochi proibiti in spiaggia. Aurora Ramazzotti è incontenibile

Aurora Ramazzotti e i “giochi proibiti” in spiaggia. Le foto hot pubblicate sul settimanale Chi testimoniano la vacanza delle due amiche in Grecia. Pose e giochi sexy, una sopra l’altra, e un bikini succinto e un fisico da urlo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. È proprio con lei che va in scena uno spettacolo piccante in spiaggia, che non è sfuggito ai fotografi di “Chi”.

In micro bikini, le due figlie d’arte scherzano e giocano sul lettino, tra coccole, risate e pose piccanti. Sara e Aurora sono partite da sole per l’isola greca, dove altri amici le hanno raggiunte qualche giorno più tardi. Sul lungomare, le due si sono lasciate andare a giochi sexy, distese l’una sopra l’altra, attirando l’attenzione dei paparazzi e dei curiosi. (Continua a leggere dopo la foto)









La Ramazzotti ha messo in mostra un fisico mozzafiato, esaltato dai costumini striminziti che ha scelto per questa estate. Il lato B è in primo piano, reso tonico e perfetto da tanto allenamento. Negli ultimi anni Aurora ha subito una trasformazione. La sfida è “trasformarmi da antisportiva a sportiva”, ha spiegato la figlia di Eros e Michelle Hunziker a Vanity Fair che ha cominciato ad andare in palestra accettando la scommessa che un marchio aveva fatto su di lei e oggi si dice “fissata”, pronta ad allenarsi tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno. (Continua a leggere dopo la foto)





“Fin da piccola, mia madre mi diceva di fare sport, ma ho sempre preferito il divano”, ha spiegato Aurora che oggi, a 22 anni ha raggiunto da sola la consapevolezza di quanto sia importante fare movimento. Danza moderna e palestra sono le attività quotidiane di Aurora che non segue una dieta alimentare rigida, perché – dice – “mi piace mangiare”: “Cerco di alimentarmi bene e ascolto il mio corpo e la mia pelle, ma preferisco farmi qualche chilometro in più, che privarmi del cibo”. (Continua a leggere dopo la foto)





La scorsa settimana la Aurora aveva pubblicato una foto del suo primo giorno di mare. «Primo giorno di mare dell’anno, tonalità della pelle: trasparente. Per fare questa foto ho rischiato l’insolazione e sono tornata subito sotto l’ombrellone. Un grazie a @saradanielee per aver sacrificato i suoi piedini sulle rocce per realizzare questa foto!». Nella foto si vedeva Aurora Ramazzotti sorridente seduta su uno scoglio con alle sue spalle un panorama mozzafiato di un mare cristallino. Naturalmente molti suoi fan si sono concentrati su di lei e l’hanno riempita di complimenti.

“Il mio corpo”. E Rosa Perrotta (incinta e orgogliosa) mostra le sue smagliature