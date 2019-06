“Notte di fuoco”. Francesco Monte: dopo l’addio a Giulia si consola con ‘lei’

Dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, reality Mediaset condotto da ilary Blasi, ed aver parlato di amore e convivenza, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno improvvisamente interrotto il loro rapporto. I motivi dell’addio son ancora misteriosi anche se “Spy” la scorsa settimana ha parlato di tradimento da parte dell’ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez.

“Il crollo – ha fatto sapere il magazine – è avvenuto la scorsa settimana a Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta ha scelto di separarsi dalla fidanzata”. A meno di una settimana dalla fine della relazione tra i due, il gossip, incurante delle tempistiche, ha ripreso ad impazzare. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, il “signorino” Monte avrebbe infatti archiviato in un nano-secondo la Salemi e, al momento, si starebbe intrattenendo a Ibiza in compagnia di una modella, Maria Jose. (Continua a leggere dopo la foto)









Monte sarebbe volato ad Ibiza, dove avrebbe passato del tempo con una certa Maria Jose, conosciuta sabato scorso al matrimonio di un amico. “Dandolo-flash! – dopo l’addio a Giulia Salemi Francesco Monte si consola a ibiza con la bombastica modella Maria Jose – l’ex gieffino l’avrebbe abbordata sabato scorso alla festa di matrimonio di un amico: i due avrebbero passato una notte di fuoco…”. Sempre secondo Dandolo, l’ex tronista avrebbe abbordato la “bombastica modella” al matrimonio di un suo caro amico lo scorso sabato, e pare che la confidenza sarebbe stata tale che i due avrebbero passato una notte di fuoco insieme. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ormai visto l’insonnia ricorrente, ho deciso di buttarmi in palestra – ha raccontato nelle stories su Instagram Giulia Salemi – Per liberare la mente e lo spirito e soprattutto liberarmi di queste occhiaie. Io oggi vi farò sognare con le mie grandi doti da sportiva che avete potuto apprezzare all’interno della Casa e la mia grande coordinazione. Dai che per una volta sarò pronta alla prova costume! Mai successo negli ultimi 5 anni. Non è giornata amici…”. (Continua a leggere dopo la foto)





Qualche giorno fa l’ex gieffina è intervenuta sui social per ammonire chi commentava in maniera esagerata la rottura con Francesco Monte. “Mi rivolgo a tutti: qua non si sta giocando una partita con la tifoseria da stadio. Qui si parla di esseri umani e dei loro sentimenti. Non possono essere strumentalizzati. Vi chiedo per favore di moderare il linguaggio e non fomentare aggressività e odio per evitare di sfociare nel cyberbullismo, come è già accaduto in questi mesi: Human respect”.

