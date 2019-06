Finale ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello. A sorpresa vengono eliminati Francesca De André e il bel modello napoletano Gennaro Lillio. Gianmarco Onestini è terzo in classifica. A contendersi la vittoria sono Martina Nasoni ed Enrico Contarin (che nei giorni scorsi era il favorito di alcuni bookmakers). A trionfatore è Martina Nasoni, aggiudicandosi il premio finale di 100 mila euro, è la “ragazza con il cuore di latta” di Irama.

A 24 ore dalla finale alcuni concorrenti sono stati ospiti di Pomeriggio Cinque per commentare l'avventura nella casa. A tenere banco sono state le relazioni sbocciate tra le quattro mura ci Cinecittà. Ambra e Kiko Nalli rispondono alle critiche del direttore di Nuovo e non sono mancate le frecciatine rivolte a un'altra coppia, quella formata da Francesca De André e Gennaro Di Lillio.









"Loro hanno vissuto al Grande Fratello come in un frigorifero. Sono un ghiacciolo che a Ferragosto si scioglierà. Non può durare", ha commentato Riccardo Signoretti. Secondo il direttore il carattere di Francesca necessiterebbe un uomo forte accanto, mentre Gennaro si è mostrato un po' debole nella Casa. Alla discussione si è aggiunto Cristian Imparato.





Il suo intervento è stato velenoso e non si è risparmiato. "C'è solo attrazione fisica. Io credo che Francesca sia sempre stata attratta da lui. Io so cosa ha fatto, lui un grande attore come ha confessato in Casa, che ha fatto l'attore con Mila. Ha consigliato a Daniele di farsi la storiellina con Martina. Calcolatore number one", ha rincarato la dose Imparato.





Non è la prima volta che Imparato si scaglia contro Gennaro. Qualche settimana fa, infatti, l’ex gieffino aveva commentato la ‘relazione’ tra i due così: “Secondo me Gennaro è fasullo con Francesca, è un gran calcolatore. Non è innamorato di Francesca, prova solo un’attrazione fisica. Troppo comodo farsi venire i dubbi su Francesca una volta che hai Taylor in casa”.

