Jovanotti: il rarissimo quadretto familiare. Eccolo con Teresa e Francesca

Lorenzo Cherubini non ha mai fatto mistero sulla sua famiglia, e sull’amore immenso per sua moglie, Francesca Valiani, e la loro figlia Teresa. A lei, al suo fianco da oltre vent’anni, Lorenzo Cherubini ha dedicato canzoni, poesie, frasi d’amore. La figlia Teresa, primogenita di entrambi, è venuta al mondo il 13 dicembre 1998 (anche lei ha le sue bellissime strofe). E l’ultimo omaggio del cantautore alla moglie è un selfie di compleanno.

Tutta la famiglia è in posa e la foto è rarissima, visto che il cantante è sempre molto attento alla sua privacy: ”Il selfie in ascensore per festeggiar l’amore”, ha scritto il 52enne (lei ne compie, invece, 49), condividendo una delle rare foto insieme. Il cantante 52enne per il compleanno della sua amata si è concesso un viaggio a Palos de la Frontera, in Andalusia. Da qui partirono le tre caravelle di Colombo e, così, per fare gli auguri a Francesca scrive: “Il selfie in ascensore per festeggiar l’amore”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella didascalia della foto, dove vediamo la moglie e la figlia Teresa, aggiunge ovviamente l’hashtag “buon compleanno” e poi aggiunge simpaticamente “Giretto in famiglia sulle tracce di Magellano e Colombo”. Jovanotti, dopo aver pubblicato il singolo estivo Nuova Era e prima di partire con il Jova Beach Party 2019, festeggia i cinquantanni anni della moglie Francesca, e lo fa anche sui social con un carinissimo scatto familiare. (Continua a leggere dopo la foto)





Francesca Valiani, classe 1969, è nata l’11 luglio sotto il segno del Cancro. Sappiamo che nella sua vita c’è una grandissima passione (che si evince anche dal suo ‘corposo’ profilo Instagram): la fotografia. La storia d’amore tra il Jova e Francesca Valiani è iniziata nel lontano 1994, e si conoscono praticamente da una vita. Lei era una grandissima amica della sorella del cantante, Anna. A Vanity Fair, la moglie di Cherubini ha raccontato un curioso aneddoto: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora“. (Continua a leggere dopo la foto)





Si sono sposati nella città in cui vivono, Cortona, e amano tenere riservate tutte le questioni che riguardano la loro (osservatissima) famiglia. Non sono l’esatto ritratto di una coppia social, e hanno preferito sempre investire le energie nella tutela della loro privacy.

Grande Fratello, il primo post Instagram di Francesca De André: e piovono critiche