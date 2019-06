Eravamo rimasti alle nozze imminenti e invece tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è finita. Definitivamente, a quanto pare. La showgirl e cantante napoletana si è lasciata con il manager, figlio di Luciano Moggi, dopo quasi 2 anni d’amore e soprattutto ad un passo dal matrimonio, come ha confermato la stessa Fico. Dopo l’annuncio delle fine della relazione tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi, i rumors sulle cause si erano susseguiti con insistenza. Inizialmente si era pensato che l’addio fosse dovuto a Mario Balotelli, ex compagno di Raffaella e papà di Pia.

Una voce, questa, alimentata da alcuni viaggi a Nizza dove l’attaccante risiede e gioca che però si era poi rivelata infondata. La coppia Fico-Moggi (con ben 18 anni di differenza) era ufficialmente insieme dal maggio 2016 e sembrava pronta al matrimonio. Lo scorso autunno, lui aveva ammesso di aver vissuto un momento difficile con lei, annunciando però il ritorno di fiamma: “Ci stiamo riprovando”. (Continua dopo la foto)









Ora sembra proprio che sul loro idillio d’amore sia stata messa la parola fine. E che lui abbia già ritrovato il sorriso con un’altra. Lo scoop arriva dal settimanale Chi, che ha sorpreso Moggi (che in precedenza è stato sposato con Fabrizia Lonardi, da cui ha avuto due figli) in dolce compagni al largo dell’isola di Capri. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato il figlio di Luciano Moggi durante un viaggio in barca con la deputata di Forza Italia e addetta alle Pubbliche Relazioni Elvira Savino. (Continua dopo la foto)





Lei in bikini e lui, che ha recentemente cancellato dai suoi profili social tutte le foto della Fico in boxer nero, si sono si sono conosciuti un mese fa a Napoli, dove lei si reca ogni weekend per portare il figlio dal padre. Sempre secondo quanto riporta Chi, agli amici i due avrebbero detto di essere innamorati pazzi. E le foto pubblicate dal settimanale sembrerebbero confermarlo. (Continua dopo le foto)







Elvira Savino, classe 1977, è nata a Castellana Grotte (Bari). Dopo essere entrata in politica a soli 18 anni nelle file di Rifondazione Comunista, è passata al Popolo della Libertà e quindi a FI. Nel 2008 ha sposato Ivan Campili (con Silvio Berlusconi testimone di nozze) e da lui ha avuto un figlio, Gianni. Nel 2009 la Savino è stata indagata con l’accusa di trasferimento fraudolento di beni, un’accusa poi caduta in prescrizione nel 2016. Per ora dalla Fico non è arrivato nessun commento sulla rottura con Moggi e sulla sua presunta nuova fiamma.

Ilary Blasi, bacio sensuale al suo Francesco Totti. Ma ecco come reagisce lui