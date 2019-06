Francesco Totti e Ilary Blasi si sono concessi un weekend a Saint Tropez. L’occasione era il compleanno di Alessia Solidani, hair stylist e grande amica della conduttrice, che ha deciso di festeggiare nella famosa località della Costa Azzurra. Ilary non poteva mancare. Così è volata a Saint Tropez col marito a bordo di un aereo privato per un finesettimana lungo di svago, relax e passione.

Sì, perché come raccontano entrambi i coniugi Totti sui rispettivi profili Instagram – dove non hanno mancato di aggiornare i loro tantissimi follower, i due si godono tre giorni di riposo tra mare, sole e festeggiamenti dell’amica Alessia, ma ne approfittano anche per coccolarsi. I due si sono conosciuti nel 2002 e non si sono più lasciati. Nel 2005 le nozze da sogno, poi l’arrivo dei tre figli Christian, Chanel e Isabel e un rapporto che è stato sempre solidissimo. (Continua dopo la foto)









Impossibile, poi, non notare come Ilary sia la più bella della spiaggia. Trentotto anni, la ex Letterina di Passaparola e oggi affermata conduttrice è uno schianto con quel bikini monospalla in tessuto lurex color ruggine che si intravede dagli scatti social. E dolcissima quando bacia il suo Francesco sulla sdraio, sotto il sole, o durante la serata mondana. (Continua dopo la foto)





Ilary, seduta sulle gambe del marito, indossa un abito fucsia e mostra all’obiettivo la schiena nuda. Lo bacia con trasporto tanto da chiudere gli occhi, mentre lui un po’ impacciato e forse in imbarazzo la guarda con un’espressione strana, quasi spiazzato. Era così sorpreso che quella stessa espressione ha subito scatenato l’ironia sui social. “La faccia di Totti sembra dire ‘e mo che vole questa’”, scrive qualcuno. (Continua dopo foto e post)







Alla vista di quello scatto, altri utenti fanno riferimento al rinnovato desiderio di maternità di Ilary di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi: “Ha il terrore negli occhi quest’uomo, secondo me ha paura che ne voi fa n’artro”. E ancora: “Quando gli rompi la macchina e quindi lui si arrabbia ma lei ti bacia ma lui è sempre arrabbiato”. Totti in persona, invece, interviene per commentare con sarcasmo un selfie della moglie mentre sugli spalti guarda una partita: “Così sembra pure che ci capisci”. Insomma, i Totti sono sempre più uniti e amati dai fan, che apprezzano anche l’ironia, la semplicità e la genuinità.

