Valanga di critiche su Meghan Markle. È successo al suo ritorno in pubblico dopo il parto

Meghan Markle è mamma da poco più di un mese e, dopo aver mostrato il piccolo Archie a due giorni dalla nascita incantando tutti con il suo look total white, è tornata in congedo di maternità. Sabato scorso, però, non ha voluto farsi sfuggire la parata del Trooping The Colour ed è apparsa di nuovo in pubblico. Come sempre, per un'occasione tanto importante ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Meghan si è mostrata infatti indossando un completo blu navy firmato Givenchy di Clare Waight Keller, con una cappa a maniche corte che copriva l'abito, della stessa tonalità con degli inserti bianchi sulle spalle. A completamento del look, ha indossato una clutch bag Givenchy, dei guanti di pelle, e un cappellino in pino stile britannico che ha adornato l'elegante acconciatura raccolta









Se nell'occasione della presentazione di Archie aveva deciso di mettere in mostra il pancione, questa volta ha preferito nascondere le curve da neo-mamma con un capo largo e scuro. Insomma, la "rivale glamour" di Kate Middleton è tornata in campo e di sicuro continuerà a darle del filo da torcere in fatto di stile. Meghan Markle e il principe Harry sono innamoratissimi e lo hanno dimostrato fin da quando si sono fidanzati ufficialmente, apparendo in pubblico dolcissimi e "persi" l'uno nello sguardo dell'altro. Oggi, dopo il matrimonio e primo filgio, non sembrano aver perso quel sentimento profondo che li lega. Ne è una dimostrazione anche il fatto che non hanno smesso di farsi dei regali. Al Trooping The Colour, infatti, la principessa ha sfoggiato un nuovo accessorio che donatole dal marito, ovvero un terzo anello portato all'anulare sinistro accanto all'anello di fidanzamento e alla fede nuziale.





Si tratta di una fedina tempestata di diamanti, un gioiello che, per tradizione, viene regalato a tutte le neomamme reali. Non è un caso che anche Kate ne abbia avuto uno molto simile dopo la nascita del primogenito George. Alcuni, però, pensano che possa essere anche un regalo fatto alla Duchessa del Sussex per il primo anniversario di matrimonio. L’unica cosa certa? E’ il dono che tutte sognano di ricevere dal proprio marito.

Tuttavia, nonostante Meghan Markle sia apparsa elegantissima e raggiante al Trooping The Colour, sono stati moltissimi quelli che l'hanno presa di mira sui social per il suo aspetto. Gli utenti del web che si sono scagliati contro di lei, in particolare, hanno notato che ha il viso ancora gonfio dopo la gravidanza, una cosa che capita praticamente a tutte le donne che hanno portato a termine una gravidanza da poco più di un mese.





Gli haters, però, questa volta non hanno avuto vita facile: innumerevoli sono state le donne che si sono schierate a favore della principessa, ricordando che essere mamme significa anche combattere contro le imperfezioni. “Questa donna ha avuto un bambino 4 settimane fa e degli str***i stanno commentando che ha ancora il viso gonfio. Datemi la forza e una mazza da baseball, per favore! Sembra sana, felice e normale”, “Mia figlia ha 13 anni e io ho ancora il viso gonfio. Meghan è assolutamente bellissima, stupenda e straordinaria!”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social. Insomma, a quanto pare Meghan incarna la bellezza di una mamma “normale” ed è primo questo che la rende tanto amata.