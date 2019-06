Completamente nuda. Belen, il buongiorno (dal letto) è bollente

“Amanecer a Elvissa” (Alba a Ibiza, ndr). Ed è un’alba molto, molto bollente quella che Belen Rodriguez condivide con i suoi follower di Instagram. L’argentina più famosa d’Italia si mostra totalmente nuda, con solo il lenzuolo bianco a coprire i punti strategici e ‘abbracciata’ a un bellissimo mazzo di fiori candidi. Immagini che arrivano direttamente dal letto disfatto, dove probabilmente ha dormito con il suo Stefano De Martino, il ballerino ed ex marito con cui è da poco ufficialmente tornata insieme.

Belen e Stefano stanno trascorrendo qualche giorno a Ibiza con il figlio Santiago. È un momento di grande serenità per la showgirl, che non dimentica però di aggiornare i suoi fan con scatti che vanno dai dolci quadretti familiari a quelli bollenti. Le foto dal letto disfatto hanno ovviamente fatto il boom di like, ma anche di commenti. (Continua dopo la foto)









E, come sempre, gli utenti si dividono alla vista della super sexy Belen. C’è chi apprezza quelle foto intime (quasi 300mila i like alla serie di scatti) e chi la critica. “Basta, sei una madre”, si legge tra i tanti messaggi lasciati dai follower. Il gossip, invece, si fa sempre più insistente sulla coppia ritrovata: si parla di nozze e anche di un secondo figlio. (Continua dopo la foto)





Secondo i beninformati, Belen e Stefano saliranno nuovamente all’altare. Da tempo si vocifera che la coppia abbia intenzione di celebrare un nuovo matrimonio, dopo il ritrovato amore, e sembra essere arrivata la conferma. I due potrebbero dirsi “sì” un’altra volta il prossimo 20 settembre. Una data, questa, non casuale: la showgirl ìe il ballerino si erano sposati per la prima volta proprio quel giorno nel 2013. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/BygCPJTn-MO/



Al secondo matrimonio, stando a quanto rivela Mattino 5, solo gli amici più cari e i parenti più stretti. E ovviamente il piccolo Santiago, che oggi ha 6 anni ed era presente pure al primo matrimonio, seppur ancora in fasce. Poi i rumor sulla gravidanza. Per molti Belen è già in dolce attesa: “I due – si legge sul settimanale Spy – Non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta di tre mesi. I bene informati dicono che si tratti di una femminuccia”.

“Tu sei mio”. Marco Carta, la foto (con tanto di dedica) con il fidanzato