“Tu sei mio”. Marco Carta, la foto (con tanto di dedica) con il fidanzato

Solo poco tempo fa, quando era ospite a ‘Vieni da me’ da Caterina Balivo, Marco Carta aveva parlato del suo compagno e spiegato la decisione di non presentarlo in pubblico: “Conviviamo da 3 anni. Quando stacca dal lavoro alle 19 mi chiama subito, prima di tornare a casa. Lui mi sgrida perché tengo accese tutte le luci, quindi, spesso prima che torni inizio a spegnerle – raccontava il cantante di Amici alla padrona di casa e al pubblico del programma in onda su Raiuno.

“Non l’avete mai visto, ma lo vedrete – aveva poi promesso – Questo dipende da lui. Non è che non si è fatto vedere perché sta con un uomo, ma perché sta con Marco Carta e lui non vuole visibilità. Vuole una vita normale e non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Se è geloso? Sì, lo è. Adesso mi starà guardando da casa, amore mio sei geloso, è inutile che lo neghi e fai bene ad essere geloso”. (Continua dopo la foto)









L’intervista rilasciata da Carta nel salotto tv della Balivo risale ad aprile scorso e in meno di 2 mesi sono cambiate tante cose. Un paio di settimane fa è finito su tutti i giornali per l’arresto del presunto furto di sei magliette alla Rinascente di Milano e, nonostante continui a proclamarsi innocente, a settembre tornerà in tribunale per chiarire la sua posizione a riguardo. Nel frattempo, però, si gode la sua estate da innamorato. (Continua dopo la foto)





Dopo le foto col fidanzato pubblicate dal settimanale Chi, è lo stesso Marco Carta a condividere uno scatto del fidanzato e di aggiungere alla foto anche una tenera dedica: “Non sarà un’avventura, non può essere soltanto una primavera.. Tu sei mio, tu sei mio.. Ciao #WorldPaper oggi è stata una splendida giornata!”, ha scritto mostrando (di spalle) il fidanzato Sirio. (Continua dopo foto e post)







Il cantante aveva raggiunto Sirio in Grecia nei giorni immediatamente successivi alla vicenda che lo ha visto protagonista. Lui è infatti una delle poche persone, insieme alla sua famiglia, che ha paura di ferire per colpa di questa vicenda: “Non sono preoccupato per quello che succederà, cammino a testa alta. Sono preoccupato per la mia famiglia e per il mio fidanzato, del resto non mi importa”, aveva ammesso con la voce rotta dal pianto a ‘Live – Non è la d’Urso’.

Francesca De André e Gennaro, ancora liti al GF. L’attacco è spietato