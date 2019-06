“Bulletta…”. Francesca De André silurata: accuse pesantissime

L’ultimo attacco di Francesca De André a poche ore dalla finale stavolta non è andato giù. La bordata però non arriva da uno degli inquilini, ma da Luca Onestini che ha preso le difeso del fratello Gianmarco preso di mira dalla De André durante un colloquio con Gennaro con il quale sembra essere ai ferri corti. La ‘colpa’ di Gianmarco, se così si può dire, è semplice: nel corso di un gioco, non le ha mandate a dire alla De André. Il giovane gieffino ha dichiarato tutto ciò che pensa su Francesca, la quale non ha reagito affatto bene.

“Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica, Gianmarchina di sto ca… e lo porti qua. Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzìa”, ha risposto Francesca mentre, in giardino, parla infastidita con Gennaro Lillio. Parole che hanno fatto scattare Luca Onestini. Quest’ultimo, infatti, condivide in queste ore una Storia su Instagram con il video in questione e scrive un messaggio. Continua dopo la foto









“Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca… (come dice lei)”, commenta Luca Onestini, abbastanza furioso. Non solo, l’ex tronista ci tiene anche a dire la sua sugli altri concorrenti: “Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi. Scioccato!”. Continua dopo la foto





Quanto a Francesca e Gennaro, ecco le ultime. A Francesca non sta per niente bene il fatto che Gennaro le rinfacci sempre la sua vicinanza: “Io sto bene anche da sola. Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato vicino, ok, ma non è che sei stato il paladino della giustizia!”. Continua dopo la foto









Gennaro da parte sua risponde così: “Io non ti ho mai lasciata lì, non ti ho mai abbandonata. Io ho provato un grande affetto nei tuoi confronti e, ogni volta che tu stavi male, io ci sono sempre stato. E ogni volta che mi hai ferito e offeso durante le litigate, io ci sono stato lo stesso”.

