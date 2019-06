Amici, Tish ‘cambia faccia’. Fan senza parole: com’è diventata

Ilook eccentrici sono, da sempre, il suo biglietto da visita. Stavolta, però, Tish ha spostato ancora un po’ più avanti l’asticella della trasgressione, abbassando di qualche gradazione la tinta di rosso che caratterizza il suo hairstyle. Il risultato è stata una testa rosso fuoco che fa impazzire fan.

Tish, infatti, ha salutato i followers con uno scatto in cui si mostra carica di trucco, con labbra color verde petrolio, sopracciglia rosso fuoco come i capelli, lentiggini in bella vista e fa il pieno degli iconici puntini: non solo sulle guance, sempre neri, ma anche subito sotto gli occhi, della stessa nuance del rossetto. “I puntini le stanno sfuggendo di mano”, commenta con ironia un fan, riferendosi al tratto distintivo del suo trucco, i due puntini sotto gli occhi che sono improvvisamente diventati 4. (Continua a leggere dopo la foto)









In più, i capelli rossi sono diventati ancora più accesi e glam, in abbinata a un insolito rossetto acquamarina intenso. Non c’è che dire, creatività e personalità non le mancano. Diciotto anni, nata nella Repubblica Serba (il nome all’anagrafe è Tijana Boric), è cantante e musicista. Poliglotta (parla 5 lingue), fa musica da quando ha 4 anni. Suona pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele. Ha cominciato a studiare canto da tre anni. Non si mostra mai a nessuno senza i due puntini neri che si disegna tutti i giorni sul volto con l’eyeliner. (Continua a leggere dopo la foto)





A caratterizzare il suo percorso ad “Amici” è stata la rivalità con la collega Giordana Angi. Chi, invece, ha sempre spezzato una lancia in suo favore, è stato il professore Rudy Zerbi, entusiasta del suo talento. È arrivata in semifinale nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tish ha due puntini sotto gli occhi all’altezza degli zigomi. Questi hanno lasciato incuriosito il pubblico e parte dei professori. Per questa ragione, è stata direttamente lei a dare spiegazione, dicendo che “i puntini sono una scelta estetica e sono un mio tratto distintivo, non sono tatuati ma me li faccio tutti i giorni”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ogni giorno Tish disegna con la matita i due puntini, che sono diventati il suo tratto distintivo. Questo simbolo, criticato da molti, è già un simbolo della personalità di questa giovane 18 enne. Tish ha rilasciato il suo disco d’esordio lo scorso 17 maggio per Sony Music e sta incontrando i fan in occasione dell’instore tour firmacopie al quale si accede acquistando una copia del suo EP. L’instore tour proseguirà fino al 16 giugno.

