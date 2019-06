Ricordate il finto disegno della ‘figlia’ di Pamela Prati? Ecco a chi appartiene

Ormai è guerra aperta fra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sul caso Prati, mentre continuano le indagini per scoprire la fitta rete di bugie creata dalle tre donne. Dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la showgirl sarda, anche Donna Pamela ha deciso di parlare. L’ha fatto nel salotto di Barbara D’Urso dove, ancora una volta, ha rivelato che Mark Caltagirone non esiste e che ad inventare il finto matrimonio sarebbe stata proprio la Prati con la complicità delle agenti.

Non solo: la donna ha anche smentito numerose dichiarazioni della Michelazzo che si è sempre dichiarata una vittima, affermando di essere stata sposata per dieci anni con un uomo che non esisteva: Simone Coppi. Tutti ricordano che la showgirl ha sempre parlato dei figli presi i adozione con Mark Caltagirone (Rebecca e Sebastian). Una finzione portata avanti per mesi fra disegni, regali per il ”compleanno, viaggi, valigie, portali a scuola e mamma fai questo e mamma fai quest’altro e mamma giochiamo, bellissimo”, aveva raccontato Pamela Prati durante l’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier, che per l’occasione le aveva anche dedicato la canzone dei Ricchi e poveri riarrangiata con le parole ”Mamma Pamela”. (Continua a leggere dopo la foto)









E parlando di disegni, Barbara d’Urso, durante l’intervista a Pamela Perricciolo della scorsa settimana, le ha chiesto di chi fossero i disegni mostrati a Domenica Live e l’ex manager ha confessato che erano stati presi da internet. E proprio il disegno fatto da ‘Rebecca Caltagirone’ è stato preso da Instagram trovato tramite l’hashtag #DrawingMummy. ”Il disegno fatto da “Rebecca” che doveva raffigurare Pamela Prati, la sua “madre adottiva”, in realtà è stato preso dal profilo Instagram di una certa Verena Jasmine e risale a 8 mesi fa #noneladurso”, si legge su Twitter, dove un utente ha pubblicato la foto della chat di ‘Mark Caltagirone’ e quella originale che appartengono alla mamma tedesca. (Continua a leggere dopo la foto)





Accuse che mettono nuovamente in difficoltà la showgirl, almeno quanto una nuova scoperta fatta dal settimanale Chi. I giornalisti di Alfonso Signorini infatti hanno raggiunto la Sardegna, in particolare Ozieri, il paesino in cui è nata l’ex star del Bagaglino. Qui, chiacchierando con gli abitanti, hanno scoperto nuove bugie della Prati. In passato infatti aveva dichiarato che suo padre era spagnolo e un noto ballerino di flamenco. (Continua a leggere dopo la foto)





Parole smentite dai cittadini di Ozieri, che ricordano bene Paola Pireddu (questo il suo vero nome) e il padre. “Un giorno eravamo andati insieme a caccia al cinghiale e parlammo proprio di questo – ha raccontato un amico dell’uomo -. Io avevo saputo questa cosa e gli dico “Ma dai, Piscittu, allora sei esperto di flamenco?” e la sua unica risposta fu “Ma che, manco conosco il tango…”.

Sara Tommasi è incinta: ecco chi è il compagno dell’ex showgirl