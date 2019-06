Cecilia e Ignazio, gaffe hot: mostrano la stanza e tutti notano quello speciale ‘giochino’

Gaffe bollente per Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha lasciato di stucco i suoi follower impegnato a mostrare a tutti la camera d’albergo nella quale soggiornerà a Capri insieme alla compagna, ha lasciato in bella vista un oggetto che non è passato inosservato. Ma andiamo con ordine. Cecilia e Ignazio sono a Capri per la manifestazione Vip Champion 2019. Appena arrivati in albergo, il figlio di Francesco Moser ha ripreso la stanza per farla vedere ai fan. E a quel punto la gaffe.

Approdato a Capri in compagnia della fidanzata Cecilia e di altri volti noti dello spettacolo come Jeremias Rodriguez, Soleil Stasi e Luca Daffrè, Ignazio ha voluto condividere con i suoi fan la bellezza della lussuosa camera d’albergo nella quale soggiornerà per i prossimi quattro giorni insieme alla fidanzata. Passeggiando per l’appartamento, poco prima di affacciarsi sul terrazzo con tanto di piscina privata, Moser ha inquadrato un tavolino sul quale erano poggiati in modo disordinato chiavi, sigarette, riviste, shorts di jeans e un inconfondibile vibratore. (Continua a leggere dopo la foto)









Il vibratore, lasciato in bella vista, ha subito fatto sbellicare dalle risate tutti i fan e i doppi sensi si sono sprecati. Ignazio e Cecilia infatti stanno soggiornando a Capri, dove a quanto pare non stanno risparmiando nessuna delle loro fantasie erotiche. Ancora una volta è lecito chiedersi: gaffe involontaria o gesto premeditato? In ogni caso l’attenzione sulla coppia, nelle ultime ore, è salita alle stelle più che mai. (Continua a leggere dopo la foto)





I due fidanzati, già ai tempi del Grande Fratello VIP, avevano fatto discutere per la ben nota scena dell’armadio, dove si erano nascosti lasciandosi travolgere dalla passione, poi arginata proprio a causa della presenza delle telecamere. Tutto questo con i due sempre più innamorati, mentre papà Moser, Francesco, ha settimane fa ribadito dalle telecamere di Storie Italiane il proprio disappunto per la strada intrapresa del figlio, chiaramente orientato al mondo dello show business. (Continua a leggere dopo la foto)





”Spero che finisca presto tutto questo e torni a casa, che abbiamo molto da fare in azienda. Dovrebbe tornare a vivere e lavorare nell’azienda di famiglia. Lì ha tutto, ha la casa e deve occuparsi del vino. Prima di un anno e mezzo fa si occupava della commercializzazione dei nostri prodotti e dovrebbe tornare a farlo”, ha raccontato l’ex campione di ciclismo ai microfoni di Eleonora Daniele.

