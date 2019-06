Dopo un passato burrascoso vissuto all’insegna degli eccessi, dal lavoro di porno-star all’uso, ai fidanzamenti sbagliati e abuso di droghe e psicofarmaci, Sara Tommasi è pronta a dare una svolta alla sua vita. È incinta. A dare il lieto annuncio è stata Debora Cattoni, esperta di eventi e amica che non l’ha mai abbandonata e che l’ha aiutata a ricostruire un’esistenza normale, uscendo dall’inferno in cui era finita. Gli eccessi, le droghe e persino un video hard avevano condotto la Tommasi verso un percorso di autodistruzione.

Poi la scoperta della malattia, un bipolarismo di carattere genetico, e la rinascita, arrivata grazie all’affetto della famiglia, al sostegno di Debora e ad un nuovo amore. Da qualche tempo infatti la showgirl è legata ad Angelo, noto imprenditore che le ha regalato il sorriso e con cui ha deciso di mettere su famiglia. La notizia della gravidanza è arrivata a sorpresa e sembra il segno tangibile che Sara ha definitivamente cambiato vita, cancellando quei quattro anni d’inferno in cui temeva che sarebbe morta. (Continua a leggere dopo la foto)









“Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne – aveva confessato a Le Iene-: questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida. Soffro del disturbo bipolare”. Sara Tommasi aveva confessato al format “Le Iene” di essere affetta da bipolarismo, una sindrome a causa della quale la dj veniva continuamente plagiata. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi – aveva raccontato -. Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”. Oggi l’esistenza di Sara è molto diversa da allora. Dopo aver abbandonato definitivamente la tv si è trasformata in dj in coppia con Debora Cattoni e quest’estate girerà lo Stivale. (Continua a leggere dopo la foto)





Il fidanzato si chiama Angelo ed è un imprenditore nel mondo delle acque minerali con cui si sarebbe dovuta sposare già un anno fa. “Ho scelto Angelo perché è un uomo serio, l’amore vero, quello che mi dà sicurezza”, aveva rivelato a proposito del compagno la Tommasi. Dopo anni passati tra droga e set di film porno, la showgirl originaria di Narni sembra aver ripreso una vita normale e ora lavora in una web radio di Terni.

Barbara Bonansea, eroina dell’Italia femminile contro l’Australia