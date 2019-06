Taylor Mega irriconoscibile prima della chirurgia: le foto non mentono

Il nome suggerirebbe un’origine anglosassone ma Taylor Mega, classe 1993, è italianissima. La sexy influencer che da poco ha trascorso una settimana nella casa del Grande Fratello, è nata nata a Carlino, in provincia di Udine, da una famiglia di allevatori di tacchini. Un’origine modesta, dunque, che però non le ha impedito di far furore su Instagram e di guadagnarsi un posto tra le notizie di gossip.

Elisia Todisco (questo è il vero nome di Taylor) ha deciso insieme alla sorella Jade di lasciare il Friuli per tentare la scalata della celebrità e sembra proprio esserci riuscita. Ospitate in tv grazie a Barbara D’Urso, follower che continuano a crescere a dismisura e fidanzati ed ex famosi, Taylor Mega è nota a tutti per la sua bellezza. Taylor ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi, anche se la sua permanenza, però, è durata solo qualche settimana. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo l’uscita dal reality non ha tralasciato l’occasione di apparire in tv, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso. Proprio in queste occasioni è stata attaccata da altri ospiti per essersi affidata eccessivamente alla chirurgia estetica.Ad una prima occhiata appaiono evidenti i ritocchi dichiarati dalla diretta interessata, ovvero labbra e seno. Il restyling tuttavia non sembra esaurirsi qui. Anche il naso e gli zigomi sono diversissimi, più fini e delicati. (Continua a leggere dopo la foto)





I cosiddetti ‘ben informati’ sono disposti a giurare che la Mega si sia rifatta anche i glutei, che rappresentano per lei un notevole motivo di vanto. La giovane ha solamente 25 anni (è nata nel 1993) ma ha deciso di puntare tutto su un fisico mozzafiato. Tifosissima della Juventus (è stata eletta supporter più bella di sempre) Taylor è salita agli onori delle cronache mondane per il flirt con Flavio Briatore, uno scoop lanciato dal settimanale Chi nel settembre del 2018. (Continua a leggere dopo la foto)





Flirt che sarebbe stato confermato dall’influencer qualche tempo fa quando ha dichiarato che “Io e Flavio siamo stati insieme diversi mesi. Ci vedevamo ogni settimana, io ero innamorata persa”. Poi è stata la volta del trappe Sfera ebbasta e di uno dei componenti della Dark Polo Gang.

