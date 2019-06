Maria, ce la ricordiamo così la figlia di Carmen ed Enzo Paolo. Ecco com’è diventata

Con grande caparbietà, e contro l’opinione di molti che contestavano le loro scelte perché non più giovanissimi, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno portato avanti il loro sogno di diventare genitori. Oggi, seppur entrambi impegnati nella gestione di due scuole di danza, una a Napoli e una a Palermo, entrambi vivono appieno la loro vita genitoriale insieme alla piccola Maria.

Era l’ottobre del 2012 quando la celebre coppia, unitasi in matrimonio nel 1987, annunciò la loro prima gravidanza. All’epoca la showgirl aveva 53 anni mentre il ballerino e coreografo 63. La notizia suscitò non poco scalpore, entrambi furono definiti dei futuri genitori/nonni la cui età avanzata li rendeva, a detta di molti, non idonei alla crescita di un bambino. Accuse a cui entrambi non hanno mai dato peso e che hanno sempre rispedito al mittente mostrandosi orgogliosi e felicissimi per la scelta. (Continua a leggere dopo la foto)









“È stato bellissimo, ma certamente non semplice. Ho scoperto a 43 anni di avere difficoltà a concepire un figlio. Poi ho impiegato quasi dieci anni per restare incinta”, aveva raccontato Carmen in un’intervista rilasciata a Leggo. ‘’Mio marito (Enzo Paolo Turchi, famoso ballerino, ndr) ed io abbiamo tanta energia proprio grazie a nostra figlia (foto sotto, pubblicazione autorizzata, ndr). Mi alzo tutti i giorni alle 6.15 per accompagnarla a scuola, fa la prima elementare. Mia figlia sta sempre con me, la seguo 24 ore su 24. Forse, se fossi stata più giovane, non sarebbe andata così’’. (Continua a leggere dopo la foto)





Il 14 febbraio Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati ospiti di Caterina Balivo per festeggiare il sesto compleanno della bimba. “E’ la cosa più bella in assoluto. Quando litighiamo e ci confrontiamo, io provo a metterla in punizione, ma non ci riesco. Lei mi dice ‘mamma ti voglio bene’ e io mi sciolgo” E la piccola conferma: “Non mi mette mai in punizione”. Maria è nata il 14 febbraio del 2013. “Noi abbiamo distinto la nostra vita prima e dopo Maria. Quella di prima è stata ricca di successi e di lavoro, ma quella di oggi è pazzesca. Ci stiamo godendo Maria perché non essendo più adolescenti abbiamo tanto tempo libero”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora Enzo Paolo aveva raccontato: “La cosa più bella è che prima, quando viaggiavamo, Carmen si portava dietro due o tre valigie mentre ora pensa solo a Maria”. Maria ha compiuto sei anni il 14 aprile e oggi è una bambina bellissima e amatissima dai suoi genitori. La piccola, come raccontato più volte dalla mamma e dal papà, ama la danza e sta già prendendo lezioni per seguire le orme dei genitori.

