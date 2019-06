Aurora Ramazzotti è in vacanza a Mykhonos per trascorrere delle belle giornate al mare, in compagnia delle amiche. Incantevoli paesaggi e mare pazzesco nelle sue storie Instagram. Proprio questa mattina ha voluto aggiornare probabilmente chi non è al mare con lei dicendo: “Ciao amici, tutto bene, sono viva. Sono al mare a Mykhonos”.

«Primo giorno di mare dell’anno, tonalità della pelle: trasparente. Per fare questa foto ho rischiato l’insolazione e sono tornata subito sotto l’ombrellone. Un grazie a @saradanielee per aver sacrificato i suoi piedini sulle rocce per realizzare questa foto!» Nella foto si vede Aurora Ramazzotti sorridente seduta su uno scoglio con alle sue spalle un panorama mozzafiato di un mare cristallino. Naturalmente molti suoi fan si sono concentrati su di lei e l’hanno riempita di complimenti. (Continua a leggere dopo la foto)









«Che sei bella, molto molto bella, complimenti Aurora! Una bellissima ragazza e così semplice. Resta sempre così». Un altro ha aggiunto: «Molta stima di te! Sei proprio una ragazza acqua e sapone. La normalità! Brava!» La sua bellezza è innegabile come la somiglianza con sua madre Michelle Hunziker. Su questa cosa un fan le ha scritto: «Si vede che hai preso tutto dalla mamma». Infine un fan ha commentato: «Quanto sei bella, hai un bellissimo fisico e delle bellissime gambe». (Continua a leggere dopo la foto)





Negli ultimi anni Aurora ha subito una trasformazione. La sfida è “trasformarmi da antisportiva a sportiva”, ha spiegato la figlia di Eros e Michelle Hunziker a Vanity Fair che ha cominciato ad andare in palestra accettando la scommessa che un marchio aveva fatto su di lei e oggi si dice “fissata”, pronta ad allenarsi tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno. (Continua a leggere dopo la foto)





“Fin da piccola, mia madre mi diceva di fare sport, ma ho sempre preferito il divano”, ha spiegato Aurora che oggi, a 22 anni ha raggiunto da sola la consapevolezza di quanto sia importante fare movimento. Danza moderna e palestra sono le attività quotidiane di Aurora che non segue una dieta alimentare rigida, perché – dice – “mi piace mangiare”: “Cerco di alimentarmi bene e ascolto il mio corpo e la mia pelle, ma preferisco farmi qualche chilometro in più, che privarmi del cibo”.

