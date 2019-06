Meghan Markle, prima uscita pubblica della duchessa dopo la nascita di Archie

Meghan Markle è tornata! La bella duchessa era uscita di scena dopo la nascita del piccolo Archie: qualche mese ci vuole per rimettersi in sesto, ma, soprattutto, per creare un legame tra madre e figlio. Le prime settimane dopo la nascita sono fondamentali sia la mamma che per il bimbo che devono imparare a conoscersi e ad amarsi.

Ma Meghan Markle è tornata in pista per un’occasione speciale, il Trooping the colour, l’evento più importante dell’anno, la parata per festeggiare il compleanno della regina.

La parata che, cascasse il mondo, ha luogo ogni secondo sabato di giugno. Cavalli, soldati, aerei che sfilano, tutti lì per lei, la regina Elisabetta che è sul trono al 1952. Ma la regina non è nata ad aprile? Il 21 aprile, per la precisione? Sì, ma, nel 1748, venne stabilito che, indipendentemente dalla data di nascita, le celebrazioni per il compleanno del sovrano o della sovrana in carica si sarebbero svolte in contemporanea con la tradizionale manifestazione della fanteria. Continua a leggere dopo la foto









Ovviamente a un festa così importante ci sono invitati importanti. E Meghan Markle, splendida neomamma di Archie non si poteva mica perdere un evento così. L’ex attrice americana ha dato il benvenuto al primo figlio – Archie – lo scorso 6 maggio, e oggi per il compleanno della “nonna” ha interrotto il suo congedo di maternità ed è tornata per la prima volta in pubblico. Che ve ne pare? Continua a leggere dopo la foto





La Markle è apparsa raggiante ed elegantissima, in carrozza, al fianco del marito. Ovviamente non è ancora tornata tale e quale a come era prima ma è ovvio: il bimbo ha poco più di un mese e ci vuole tempo perché una neomamma si rimetta in forma. Di fronte a loro, dall’altro lato della seduta, Camilla e Kate Middleton. Carlo e William, invece, partecipano alla parata. Si ritroveranno poi tutti in balcone. Continua a leggere dopo la foto





Meghan, 37 anni, per l’occasione ha scelto un abito blu, con cappellino coordinato, e poco trucco. Sempre bella e solare e ora che è mamma ancora di più. Però, diciamocelo, ci sarebbe piaciuto vedere anche il piccolo Archie… Dai, Meghan, la prossima volta…

